Asgari ücret toplantısı bitti! TÜRK İŞ teklifi bomba! 2023 yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT - NET evli, bekar, çocuklu...

Aralık ayının son günlerine gelirken 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Kritik açıklama sonrası gözler bugünkü toplantıya çevrildi.
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısı ise 14 Aralık'ta gerçekleştirildi. Asgari ücret pazarlığı için 3. toplantı da 20 Aralık 2022 bugün saat 14.00'te gerçekleştirecek. İlk toplantıda yapılan açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denilmişti.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir önceki gün yaptığı açıklamada, şunları kaydetti; ''Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.