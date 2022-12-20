Son dakika: TOGG Avrupa’da 92 farklı testten geçti!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri sahiplerini buldu. 14 sektörde en iyi performans sergileyen 23 şirketin ödül aldığı törende, Kocaeli Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin de açılışı yapıldı.
92 TESTTEN GEÇTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili müjdeyi vererek, Avrupa'da şu anda 92 testten geçtiğini söyledi.
TESTLER AVRUPA'DA YAPILIYOR
Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili biliyorsunuz, Allah nasip etti camiamız bu görevi 2017'nin Mayıs'ında üstlendi. 29 Ekim'de de Cumhurbaşkanımızla birlikte fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Avrupa'da test onaylarımız geçiyor şu anda. 92 tane testten geçiyor." dedi.