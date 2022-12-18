



Konuştuğumuz site sakinlerinden biri yönetime karşı açılan davaların da havada kaldığını belirtiyor. 2 yıl önce binanın ihtiyacı olan su sayacının değişimi için her bir daireden 500 TL toplandığı bilgisini veren site sakini, "Ancak aynı dönemde bu sayaçların fiyatı 90 ila 120 TL arasında değişiyordu. Biz 500 TL toplanmasına itiraz ettik. Dava açtık. Kanun, 'Yönetim üç farklı fiyat alır ve en ucuzunu satın alır' diyor. Yönetim biri 600, biri 540 biri de 500 TL olmak üzere üç farklı fiyat almış. Yani her şeyi kılıfına uydurmuşlar. Sayacı aldıkları firma o ay içinde aynı ürünü en pahalı 123 TL'ye satmış. Bunu da mahkemeye sunduk ancak sonuç alamadık. Minareyi çalanlar kılıfını hazırlamış" diyor.