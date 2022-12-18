Bu yıl kiralarla yarışan site aidatlarında Ocak 2023 için yeni zamlar gündeme geldi. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan ara zammı bahane ederek aidatları iki hatta üçe katlayan site yönetimleri, şimdi de ocakta yeni bir zamma hazırlanıyor. Aidat fiyatlarında yasal olarak herhangi bir artış sınırı bulunmadığı için Ocak 2023'ten itibaren bazı siteler yüzde 50 bazıları ise yüzde 100'ün üzerinde zam yapacak.
Vatandaşlar, sitelerin yönetimler tarafından ticarethane haline getirildiğini belirtiyor. Kat mülkiyeti kanununa göre site adına kararı alma yetkisine sahip olan site yönetimleri, bu yetkiyle topladıkları aidatları eş-dostarkadaş kontenjanına ayırmış durumda. Örneğin bir sitedeki dairenin balkon camı yapımında piyasanın üç katına satış yapan bir firmayla çalışma zorunluluğu getiren yönetim de var, hiç ihtiyaç yokken arkadaşını site avukatı yapıp her ay düzenli ödeme yaptıran da var...
Konuştuğumuz site sakinlerinden biri yönetime karşı açılan davaların da havada kaldığını belirtiyor. 2 yıl önce binanın ihtiyacı olan su sayacının değişimi için her bir daireden 500 TL toplandığı bilgisini veren site sakini, "Ancak aynı dönemde bu sayaçların fiyatı 90 ila 120 TL arasında değişiyordu. Biz 500 TL toplanmasına itiraz ettik. Dava açtık. Kanun, 'Yönetim üç farklı fiyat alır ve en ucuzunu satın alır' diyor. Yönetim biri 600, biri 540 biri de 500 TL olmak üzere üç farklı fiyat almış. Yani her şeyi kılıfına uydurmuşlar. Sayacı aldıkları firma o ay içinde aynı ürünü en pahalı 123 TL'ye satmış. Bunu da mahkemeye sunduk ancak sonuç alamadık. Minareyi çalanlar kılıfını hazırlamış" diyor.