Türk Hava Yolları 2 bin 600 yeni kabin memuru ve 1.200 pilot alacak

THY'nin 2003'te 65 uçağa sahip olduğunu belirten Ekşi, "2022'de 390 uçağa çıktı. Yani filo sayısında 6 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Filo sayısında 2003'te dünya 35'incisiydik.Şimdi, dünyada 9'uncu sıraya yükselen bir hava yolundan bahsediyoruz. Bu bizim yerelden globale geçiş ve güçlü network, güçlü filo olma stratejimizin bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

"2023'TE YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BÜYÜME HEDEFLİYORUZ"

Ekşi, dünyada 129 farklı ülkeye ve 340 farklı noktaya uçuş yaptıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"2003'te 52 ülkeye sefer yapıyorduk. Şimdi dünyada 129 ülkeye, 340 noktaya ve 129 devlete İstanbul'dan sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Düşünün ki dünyanın 129 ülkesine THY gidiyor, Türk Bayrağı gidiyor. İnsanlar Türk Hava Yolları'nı kullanıyorlar. O insanlar gelip İstanbul diye bir şehre iniş yapacaklarını biliyorlar. Ve oradan başka yere gideceklerini biliyorlar.