Evde bakım maaşı 2023 Ocak'ta ne kadar olacak? 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! e-Devlet evde bakım parası sorgulama!

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" dedi.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da takibi yapılabiliyor.

Maaş ödemesi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile yapılıyorsa BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama gerçekletirilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI ÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı için başvurular ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüklerine müracaat edilerek yapılabiliyor.

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