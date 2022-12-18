EYT’liye yüksek maaş formülü! Başvuru ve tarihi etki ediyor! İşte 9 soruda aylığı yükseltmenin yolları...

Tüm çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek aylık almak. EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme hazırlığı, yüksek maaş formüllerini yeniden gündeme getirdi. Aslında bunun temeli çalışırken atılıyor. Bağlanacak emekli aylığı; prime esas kazanç tutarı, prim ödeme gün sayısı ve aylık bağlama oranına göre belirleniyor.
Brüt maaş yani prime esas kazanç en önemli etken. Ancak ek gelirler, ikinci iş, doğru bordro gibi faktörler de maaşa önemli katkı yapıyor. Doğru zamanda ve şekilde başvuru da emekli aylığında etkili oluyor. İşte 9 soruda aylığı yükseltmenin yolları...
✔ Maaşım düşük gösteriliyor. İtiraz edip yükseltsem faydası olur mu?
Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Eğer ücret düşük gösteriliyorsa işverenden bunun düzeltilmesini talep edebileceğiniz gibi, yargı yoluna da başvurabilirsiniz.
✔ Emeklilik hesaplamasında son 7 yıl neden önemli?
1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurum belirlenirken, son 7 yıllık sigortaya bakılıyor. Bu, emekli olunacak kurumun belirlenmesinde dikkate alınıyor. Hangi kurumdan daha fazla sigorta yatırılmışsa oradan emekli olunuyor. 1261 gün SSK primi olan, SSK şartlarına tabi oluyor. Daha az primle emekli aylığına kavuşuyor. Ekim 2008'den sonra işe başlayanlar için ise sistem farklı işliyor. Çalışma hayatının tümünde ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüye göre prim ödendiyse ona göre emeklilik şartları belirleniyor.