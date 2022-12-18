EYT’liye yüksek maaş formülü! Başvuru ve tarihi etki ediyor! İşte 9 soruda aylığı yükseltmenin yolları...



Brüt maaş yani prime esas kazanç en önemli etken. Ancak ek gelirler, ikinci iş, doğru bordro gibi faktörler de maaşa önemli katkı yapıyor. Doğru zamanda ve şekilde başvuru da emekli aylığında etkili oluyor. İşte 9 soruda aylığı yükseltmenin yolları...





✔ Maaşım düşük gösteriliyor. İtiraz edip yükseltsem faydası olur mu?

Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Eğer ücret düşük gösteriliyorsa işverenden bunun düzeltilmesini talep edebileceğiniz gibi, yargı yoluna da başvurabilirsiniz.