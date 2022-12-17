Topraklar koruma altında! Toprak analizleriyle çiftçilerin yüksek kalitede ürün elde etmesini sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanındaki laboratuvarlarında gerçekleştirdiği toprak analizleriyle çiftçilerin yüksek kalitede ürün elde etmesini sağlıyor. Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme Daire Başkanlığı Laboratuvar Hizmetleri Çalışma Grubu Sorumlusu Ahmet Seçim Ottan, laboratuvarlara gelen toprak numunelerinin Tarım Arazileri Değerlendirme (TAD) Portalı'na kaydedildiğini belirterek, "Toprak analiz laboratuvarları, çiftçilerden gelen toprakların analizini yaptıktan sonra ihtiyaç duyulan gübre ve besin elementi miktarını belirliyoruz. Çiftçilerin, ne zaman hangi gün gübre atacağını raporlayarak kendilerine veriyoruz" diye konuştu.
AVRUPA'YA AÇILAN KAPI
Gıda sektörünün sürdürülebilir rekabet gücüne katkıda bulunmak ve firmaların ihracat pazarlarını genişletmek adına projeler üreten Bursa Ticaret Borsası, Bursa'ya gıda sektörü kümelenme alanı kazandırmak için çalışmalara başladı. Türkiye'ye örnek olacak projenin kent içinde sıkışan ve büyümekte zorlanan firmaları tek bir merkezde toplaması hedeflenirken, proje için ön başvuru süreci devam ediyor. Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşımın kritik önem arz ettiği günümüzde, katma değerli üretim ile birlikte, tarım ve gıda sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
PATATESTE 800 MİLYON LİRA
Doğu Anadolu Bölgesi'nin patates havzası olan Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 40 bin dekarda yaklaşık 160 bin ton patates üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmının karşılandığı Ahlat'ta, geniş tarım arazilerinde yetiştirilen yemeklik ve tohumluk patateslerin hasadı tamamlandı. Ekim yapılan alandan elde edilen 160 bin ton patatesin satışından ekonomiye 800 milyon lira gelir sağlanması hedefleniyor. Geniş tarım arazileriyle öne çıkan ilçede domates, fasulyenin ardından patates de mevsimlik işçilerin ekmek kapısı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki il ve ilçelerden Ahlat'a gelen mevsimlik tarım işçileri, patatesin hasadını yaptı.
TARIM BAKANLIĞI'NA 1200 YENİ PERSONEL
Tarım ve Orman Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, veteriner hekim, ziraat mühendisi olarak görevlendirilecek.