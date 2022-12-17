Topraklar koruma altında! Toprak analizleriyle çiftçilerin yüksek kalitede ürün elde etmesini sağlıyor





EYT'DE SSK, BAĞ-KUR AYRIMI YOK

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik yasal düzenlemenin kapsamı belirlenirken SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur'lu kadınlar 7200, erkekler 9000 prim günü ile emekliliğe hak kazanacak. EYT'yi gün, hafta ile kaçıranların durumu da Meclis aşamasında gündeme gelecek.



BORCA DİKKAT!

Bugüne kadar yapılan açıklamalara göre 8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşullarla emeklilik hakkı verilecek. Bu tarihten öncesi SSK'lılarda emeklilik koşulları 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gününün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lu kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününün tamamlanması şeklinde olacak. Bağ-Kur'luların EYT'den yararlanabilmesi için dilekçe verdiği tarih itibariyle kendi sigortalılığı nedeniyle prim borcunun da olmaması gerekiyor. Bugüne kadar açıklanan tarih itibariyle EYT'yi gün, hafta ile kaçıranlar da bulunuyor. Uzmanlara göre günle, haftayla kaçırılanlar için kademeli bir yararlanma imkânı sunulabilir. Emekli olmak için aranan primi doldurmaya 5, 10 gün, birkaç ay kalanlar için bir düzenleme de gündeme gelebilir. Hazal ATEŞ

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