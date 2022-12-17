Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Stokçular ürünlerle baş başa kalacak

    Turkuvaz Medya Grubu'nda düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, piyasayı izlediklerini belirtip, ‘Stokçular ürünlerle baş başa kalacak’ dedi.

    Stok yapan zarar eder

    Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, stok yapanları uyardı. Muş, "O riski aldıysanız fiyat düştüğü zamanda elinizde kalır. Stok yapanlar, yaptıkları ürünlerle baş başa kalacaklar" dedi.



    UYMAYANA CEZA
    Özel oturumda Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını cevaplayan Bakan Mehmet Muş, dünyada enerji fiyatlarının gerilediğini, emtia fiyatlarında da düşüşün yaşandığını kaydetti. Bakan Muş, "Kurda yakaladığımız istikrarla birlikte bunun enflasyon rakamlarına yansıyacağına görüyoruz. Enflasyondaki düşüşün iç fiyatlara yansıtılacağını düşünüyorum. Türkiye'de rekabetçi piyasayı tesis etmekle görevli kurumlar var, bu tesis edildikten sonra iç piyasaya yansıyacaktır. Kurallara uymazsanız müeyyideye katlanırsınız" dedi. İş insanlarının kurallı ekonomiden yana olduklarını düşündüğünü ifade eden Bakan Muş, suiistimal edene de hukuki yaptırım neyse onu uygulayacaklarını belirtti.



    FİYAT ARTIŞI TAKİPTE
    Gıda arzında sorun yokken, fiyatlamada anlamsız hareketlerin olduğunu aktaran Bakan Muş, inceleme yapılıp ceza kesildiğini kaydetti. Bakan Muş, "Zincir içinde marketler dışında kim varsa onlara açılan soruşturmalar var. İhlaller varsa burada gereken adımlar atılıyor. Enflasyon düşüş eğilimine girdi. Bunu sabote edecek her türlü harekette herkes daha duyarlı olmalı" dedi.



        UZAK ÜLKELERE GİDECEĞİZ
        Aralık ayının ilk 15 günlük rakamlarının geçen yılın üstüne çıktığını anlatan Muş, her türlü olumsuz etkiye rağmen bu yıl sonu için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılacağını söyledi. Muş, "Gelecek yıl uzak ülkelere giderek pazarı çeşitlendirmek istiyoruz. 80 milyar dolarlık ilave ihracat hedefimiz var" dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yenilenebilir enerjide roller değişiyor
        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Stokçular ürünlerle baş başa kalacak
            SON DAKİKA