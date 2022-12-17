Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Stokçular ürünlerle baş başa kalacak





UYMAYANA CEZA

Özel oturumda Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını cevaplayan Bakan Mehmet Muş, dünyada enerji fiyatlarının gerilediğini, emtia fiyatlarında da düşüşün yaşandığını kaydetti. Bakan Muş, "Kurda yakaladığımız istikrarla birlikte bunun enflasyon rakamlarına yansıyacağına görüyoruz. Enflasyondaki düşüşün iç fiyatlara yansıtılacağını düşünüyorum. Türkiye'de rekabetçi piyasayı tesis etmekle görevli kurumlar var, bu tesis edildikten sonra iç piyasaya yansıyacaktır. Kurallara uymazsanız müeyyideye katlanırsınız" dedi. İş insanlarının kurallı ekonomiden yana olduklarını düşündüğünü ifade eden Bakan Muş, suiistimal edene de hukuki yaptırım neyse onu uygulayacaklarını belirtti.