Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Stokçular ürünlerle baş başa kalacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, stok yapanları uyardı. Muş, "O riski aldıysanız fiyat düştüğü zamanda elinizde kalır. Stok yapanlar, yaptıkları ürünlerle baş başa kalacaklar" dedi.
UYMAYANA CEZA
Özel oturumda Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını cevaplayan Bakan Mehmet Muş, dünyada enerji fiyatlarının gerilediğini, emtia fiyatlarında da düşüşün yaşandığını kaydetti. Bakan Muş, "Kurda yakaladığımız istikrarla birlikte bunun enflasyon rakamlarına yansıyacağına görüyoruz. Enflasyondaki düşüşün iç fiyatlara yansıtılacağını düşünüyorum. Türkiye'de rekabetçi piyasayı tesis etmekle görevli kurumlar var, bu tesis edildikten sonra iç piyasaya yansıyacaktır. Kurallara uymazsanız müeyyideye katlanırsınız" dedi. İş insanlarının kurallı ekonomiden yana olduklarını düşündüğünü ifade eden Bakan Muş, suiistimal edene de hukuki yaptırım neyse onu uygulayacaklarını belirtti.
FİYAT ARTIŞI TAKİPTE
Gıda arzında sorun yokken, fiyatlamada anlamsız hareketlerin olduğunu aktaran Bakan Muş, inceleme yapılıp ceza kesildiğini kaydetti. Bakan Muş, "Zincir içinde marketler dışında kim varsa onlara açılan soruşturmalar var. İhlaller varsa burada gereken adımlar atılıyor. Enflasyon düşüş eğilimine girdi. Bunu sabote edecek her türlü harekette herkes daha duyarlı olmalı" dedi.