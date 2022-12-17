Tarladan rekor çıktı! Kasım’da 3 milyar 329 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat seviyesi gerçekleşti





YÜZDE 100'Ü AŞTI

Tarım bünyesindeki 10 sektörden 6'sının ihracatı Kasım ayında arttı. Aylık ihracat rekoru kıran zeytin ve zeytinyağı sektörü tüm sektörler arasında ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Bu dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı yüzde 109.1 yükseldi. Tütün sektörü yüzde 31.1, meyve sebze mamulleri yüzde 21, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 20.3 su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 10.9, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 10.1 ihracat artışı kaydetti.

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