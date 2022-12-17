Tarladan rekor çıktı! Kasım’da 3 milyar 329 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat seviyesi gerçekleşti

Tarım sektörü, ihracatta vites büyütüyor. Özellikle düzenlenen fuarlar ve ticaret heyetleriyle ihracatçıların pazarlarını genişletmesi tarım ihracatına önemli derecede katkı sağlıyor. Tarım ihracatı, Kasım'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 artarak 3 milyar 329 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü böylece Kasım ayı verileri ile aylık ihracat rekoru kırmış oldu. Tarım ihracatı, geçen ayki toplam ihracatın yüzde 15.2'sini oluşturdu.
HUBUBAT VE ZEYTİN ETKİSİ
Alt sektörlerde hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 78 milyon, zeytin ve zeytinyağı sektörü de 64 milyon 258 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri tarım grubu içinde en fazla ihracat yapan sektör oldu. Kasım'da bu sektörü, 764 milyon 645 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 356 milyon 380 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 354 milyon 890 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 231 milyon 495 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 224 milyon 828 bin dolarla fındık ve mamulleri, 169 milyon 120 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 75 milyon 680 bin dolarla tütün, 64 milyon 258 bin dolarla zeytin ve zeytin yağı, 10 milyon 96 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.
YÜZDE 100'Ü AŞTI
Tarım bünyesindeki 10 sektörden 6'sının ihracatı Kasım ayında arttı. Aylık ihracat rekoru kıran zeytin ve zeytinyağı sektörü tüm sektörler arasında ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Bu dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı yüzde 109.1 yükseldi. Tütün sektörü yüzde 31.1, meyve sebze mamulleri yüzde 21, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 20.3 su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 10.9, mobilya kağıt ve orman ürünleri yüzde 10.1 ihracat artışı kaydetti.