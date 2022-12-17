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    Asgari ücrete 8 bin lira sınırı! Asgari ücret nasıl belirleniyor? Kim ne istiyor? İşte tüm detaylar

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Masaya getirilen tekliflere bakıldığında asgari ücretin 8 bin liranın üzerinde olacağı anlaşılıyor. İşte süreçle ilgili soru cevaplar...

    Asgari ücrete 8 bin lira sınırı

    1- Asgari ücret nedir?
    İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.



    2- Kimleri ilgilendiriyor?
    16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlarla birlikte sayı 7 milyonu aşıyor. Asgari ücretteki artış, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, gibi ödemeleri de etkiliyor.



    3- Asgari ücret nasıl belirleniyor?
    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.



        4- Kim ne istiyor?
        TÜRK-İŞ, öncelikle zam pazarlığının Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. TİSK ise temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.

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        Haberler Ekonomi Asgari ücrete 8 bin lira sınırı! Asgari ücret nasıl belirleniyor? Kim ne istiyor? İşte tüm detaylar
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