Asgari ücrete 8 bin lira sınırı! Asgari ücret nasıl belirleniyor? Kim ne istiyor? İşte tüm detaylar





4- Kim ne istiyor?

TÜRK-İŞ, öncelikle zam pazarlığının Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refahtan pay ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. TİSK ise temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.

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