Asgari ücrete 8 bin lira sınırı! Asgari ücret nasıl belirleniyor? Kim ne istiyor? İşte tüm detaylar

1- Asgari ücret nedir?
İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.
2- Kimleri ilgilendiriyor?
16 milyon 687 bin çalışanın yüzde 38'i yani yaklaşık 6 milyon 300 bini asgari ücretli durumunda bulunuyor. Asgari ücretin biraz üzerinde (komşu) ücret alanlarla birlikte sayı 7 milyonu aşıyor. Asgari ücretteki artış, tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, gibi ödemeleri de etkiliyor.
3- Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.