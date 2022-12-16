EYT’den aylık bağlatan kıdemini alacak! Yaşa takılanların merak ettiği soruların cevapları...

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme heyecanla beklenirken, çalışanlar gibi işveren ve devlet de planlamalarını yapıyor. İlk yıl emekli olması beklenenlerin sayısı toplam çalışanların yüzde 6'sını oluşturuyor.
Kıdem tazminatı işyerlerinde ana gündem maddesi olurken, Hazine garantisiyle düşük faizli kredi desteği nefes aldıracak. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler için öncelikle işten çıkış yapılacak. Çıkışla birlikte kıdem hakkı da otomatik olarak doğacak.
İşte merak edilen bazı soruların yanıtları:
■ EYT kapsamında emeklilikte kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
Yasayla beraber emeklilik dilekçesi verip istifa eden çalışanlar kıdem tazminatını mevcut çalışanlar gibi alabilecek. Aynı iş yerinde veya aynı işverene bağlı iş yerlerinde bir yıllık çalışma süresi olan kıdeme hak kazanıyor. Son iş yerinde ister 1 yıl ister 10 yıl çalışsın, EYT kapsamında emekli olacak bütün çalışanların kıdem tazminatı hakkı korunacak.