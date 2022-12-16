EYT’den aylık bağlatan kıdemini alacak! Yaşa takılanların merak ettiği soruların cevapları...





■ Emekli olup çalışmaya devam edecekler için süreç nasıl işleyecek?

İşveren, emekli olan personelini bir sonraki ayın başı itibariyle sigortalı olarak işe alabiliyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşları düşmeyecek. Kıdemin tamamı ya da taksitle ödenmesi konusunda çalışan ve işveren arasında mutabakat sağlanması gerekiyor. Kıdem tazminatını almadan emekli olup çalışmaya devam edenler ayrılırken tazminatını alabiliyor.