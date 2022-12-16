16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2022! Aralık ayı evde bakım parası yattı mı? 2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Yüzbinlerce insanın faydalandığı evde bakım maaşları Aralık ayında yatırılmaya devam ediyor. 16 Aralık evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasını çekip çekemeyeceğini merak edenler araştırma yapıyor. Her ay düzenli olarak farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının bu ay yatıp yatmadığı araştırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Aralık ayı ödemeleri 15 Aralık 2022 tarihi ve takip eden günlerde yapılacak.