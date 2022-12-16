Avrupa'nın en büyüğü! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali: "1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçecek"

"Enerji arzı güvenliği bu noktada çok önemli. Sonsuz enerji kaynağı güneşten üretim yapmak bu noktada çok önemli. Karbon salınımı ve ülkenin dünyanın bu noktada etkilenmesi, ısınması buna karşı olarak çevreci bir enerji üretiyoruz. Aslında biz burada ürettiğimiz enerji ile proje bittiğinde 1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Buradaki ürettiğimiz enerjiyi 2 milyon hane kullanıyor. Bu enerjiyi termal kaynaklardan üretseydik havaya bu kadar karbon salacaktık." ifadelerini kullandı.