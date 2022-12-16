Avrupa'nın en büyüğü! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali: "1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçecek"

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 20 milyon metrekarelik alan üzerine kuruldu. Santralde 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yüzde 90'ı tamamlanan tesis bittiğinde yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonu önleyecek.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ! KALYON KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
Tesisin dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden bir tesisi olduğunu belirten Tesis Müdürü Burak Doğru, "Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali. Şu anda projemizin yüzde 90'nı tamamlanmış durumda. Buraya kurulacak 3 milyon 256 bin tane güneş paneli var. Ve bunların şu anda 3 milyonu elektrik üretir durumda. Bizler şu anda santralin en güney noktasında yer alıyoruz. Buradan kuzeye doğru yaklaşık 11 km'lik proje alanımız var." dedi.
2 MİLYON HANE KULLANIYOR
Güneş enerji santralinin 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulu olduğunu dile getiren Doğru, "Burası 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alana sahip. Tabi bu büyüklükte bir tesisin burada olması hem ülkemiz açısından hem de dünyamız açımızdan çok önemli. Dünyanın iklimdeki durumu açısından da bu tesis çok önemli."