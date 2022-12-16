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    • Ekonomi
    • 16.12.2022 20:45
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    • 16.12.2022 21:28
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    Avrupa'nın en büyüğü! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali: "1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçecek"

    Son dakika haberi! Türkiye yenilenebilir enerjide de yatırımlarını arttırdı. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde elektrik üretimi devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan tesis müdürü Burak Doğru, tesisle ilgili önemli detaylar paylaştı. Santralin 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu belirten Doğru, "Aslında biz burada ürettiğimiz enerji ile proje bittiğinde 1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçecek

    Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Konya'daki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, 20 milyon metrekarelik alan üzerine kuruldu. Santralde 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Yüzde 90'ı tamamlanan tesis bittiğinde yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonu önleyecek.




    AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ! KALYON KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

    YÜZDE 90'I TAMAMLANDI
    Tesisin dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden bir tesisi olduğunu belirten Tesis Müdürü Burak Doğru, "Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali. Şu anda projemizin yüzde 90'nı tamamlanmış durumda. Buraya kurulacak 3 milyon 256 bin tane güneş paneli var. Ve bunların şu anda 3 milyonu elektrik üretir durumda. Bizler şu anda santralin en güney noktasında yer alıyoruz. Buradan kuzeye doğru yaklaşık 11 km'lik proje alanımız var." dedi.



    2 MİLYON HANE KULLANIYOR
    Güneş enerji santralinin     20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulu olduğunu dile getiren Doğru, "Burası 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde devasa bir alana sahip. Tabi bu büyüklükte bir tesisin burada olması hem ülkemiz açısından hem de dünyamız açımızdan çok önemli. Dünyanın iklimdeki durumu açısından da bu tesis çok önemli."

        "Enerji arzı güvenliği bu noktada çok önemli. Sonsuz enerji kaynağı güneşten üretim yapmak bu noktada çok önemli. Karbon salınımı ve ülkenin dünyanın bu noktada etkilenmesi, ısınması buna karşı olarak çevreci bir enerji üretiyoruz. Aslında biz burada ürettiğimiz enerji ile proje bittiğinde 1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçeceğiz. Buradaki ürettiğimiz enerjiyi 2 milyon hane kullanıyor. Bu enerjiyi termal kaynaklardan üretseydik havaya bu kadar karbon salacaktık." ifadelerini kullandı.

        ÜLKENİN YÜZDE 2'SİNİ KARŞILAYACAK
        Tesisle 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacının karşılanmasının planladığını sözlerine ekleyen Doğru, "Biz burada bu tesiste temiz şekilde enerji üretiyoruz. Bu üretilen enerji ulusal şebekeye aktarılıyor. Buradan 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Burası 1000 megavatlık bir santral. Şu anda Türkiye enerji santrali kurulu gücü 100 bin megavat konumunda. Bizde kurulu gücün büyük bir kısmını buradan vereceğiz. Anlık tüketim Türkiye yaklaşık 55 cigavat saat civarında. Biz buradan tam çalıştığımızda ülkenin yüzde 2'sini karşılamış olacağız." şeklinde konuştu.

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        Yenilenebilir enerjide roller değişiyor
        Haberler Ekonomi Avrupa'nın en büyüğü! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali: "1,5 milyon ton karbon salınımının önüne geçecek"
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