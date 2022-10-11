Kalyon Enerji ile Fraunhofer Enstitüsü güneş enerjisi teknolojileri için iş birliği yaptı

Kalyon Enerji, Fraunhofer Institute of Solar Energies (ISE) ile güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi için iş birliği yaptı.

9 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji, ortak yapılacak Ar-Ge çalışmaları için 9 milyon dolar bütçe ayırdı.

Avrupa'nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu Fraunhofer ISE ve Kalyon Enerji arasında yapılan iş birliği ile agrivoltaikler (altında tarım üretimi yapılabilen güneş enerjisi santrali türü), şehirlerin giydirilmesi ve enerji depolama sistemleri alanlarında AR-GE çalışmaları yapılacak, kurumlar arasında bilgi alışverişinde bulunulacak.

Kalyon Enerji, Fraunhofer ISE ile ortak geliştirilecek projelere gelecek 3 yıl için 9 milyon dolar bütçe ayırırken, Fraunhofer ISE de güneş enerjisi alanındaki araştırmalarında Türkiye'de sadece Kalyon PV ile çalışacak.