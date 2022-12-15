Yol haritası belirlendi! Sigortaya ‘trafik canavarı’ düzenlemesi... | Ekonomi haberleri

ÇEVREYE TURKCELL İMZASI

Turkcell, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) notunu liderlik seviyesine çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2014'ten bu yana yürüttüğü raporlama sürecinde Türkiye'de bilişim teknolojileri ve telekom sektöründe bu zamana kadar en yüksek notla değerlendirilen tek şirket oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sürdürülebilirlikte pozitif iz vizyonuyla çevreye, topluma ve işlerine olumlu izler bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "Gelecek yıllardaki hedefimiz, notumuzu daha da geliştirmek ve yalnızca sektörümüzle sınırlı kalmayıp bir üst seviyeye çıkarak Türkiye'nin iklim lideri olmaktır" dedi.



BORÇLAR SİLİNİYOR

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen torba kanun birçok müjde getiriyor. Bu düzenlemeyle 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon liralık borcu ile 2012 yılı öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarından 1 milyar 707 milyon lira siliniyor.







FED 7. KEZ FAİZ ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasını yaptı.