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    Yol haritası belirlendi! Sigortaya ‘trafik canavarı’ düzenlemesi... | Ekonomi haberleri

    1 yılda en az 3 kez kaza yapan 6 bin kişi olduğunu belirten SEDK Başkanı Akif Eroğlu, trafik sigortasında bir yol haritası ortaya koyduklarını kaydederek, ‘Uyguladığımızda trafik sorununu kökten yasal olarak çözeceğiz’ dedi... İşte sizler için derlediğimiz 15 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Sigortaya ‘trafik canavarı’ düzenlemesi

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortalarında ortaya koydukları yeni yol haritasında yer alan düzenlemelerin uygulanması halinde bu konudaki sorunların çözüleceğini söyledi. Trafikte kaza yapan ve yapmayan sürücüler ile ilgili farklı değerlendirme yapmanın önemine işaret eden Eroğlu, şunları söyledi: "Çünkü riskli sigortaları tamamen apayrı kategoriye alıyoruz. Onlara da ciddi yaptırımlar getireceğiz. Sadece tarifeyi konuşmuyorum. Psikoteknik testler, psikolojik takviyeler, eğitim... Bir yılda minimum 3 defa kaza yapan 6 bin kişi var. Bu kişilerin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alkollü kişi yakalandığında 6 ay ehliyeti askıya alınıyorsa bir kişi yılda 5 defa kaza yaparsa farklı bir şeydir bu..."



    İLAÇ FIYATLARINA KUR AYARI
    Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36.77 olarak belirlendi. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Cumhurbaşkanı'mızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda" dedi. (Burcu ŞEN)

    ÇEVREYE TURKCELL İMZASI
    Turkcell, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) notunu liderlik seviyesine çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2014'ten bu yana yürüttüğü raporlama sürecinde Türkiye'de bilişim teknolojileri ve telekom sektöründe bu zamana kadar en yüksek notla değerlendirilen tek şirket oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sürdürülebilirlikte pozitif iz vizyonuyla çevreye, topluma ve işlerine olumlu izler bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "Gelecek yıllardaki hedefimiz, notumuzu daha da geliştirmek ve yalnızca sektörümüzle sınırlı kalmayıp bir üst seviyeye çıkarak Türkiye'nin iklim lideri olmaktır" dedi.

    BORÇLAR SİLİNİYOR
    TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen torba kanun birçok müjde getiriyor. Bu düzenlemeyle 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon liralık borcu ile 2012 yılı öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarından 1 milyar 707 milyon lira siliniyor.



    FED 7. KEZ FAİZ ARTIRDI
    ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasını yaptı.

        ÖZEL OKULDA EK ÜCRETE SON
        Bursa'da çocuğu özel okula giden Murat Ç., erken kayıt sözleşmesine aykırı talep edilen yemek ve kırtasiye ücreti için Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde açtığı davayı kazandı. Karara göre; özel okul yönetimi, erken kayıt yaptıran Murat Ç.'den dönem içinde 'yemek ve kırtasiye gideri' adı altında ek ücret talep edemeyecek. Kararın, diğer vileler için emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Gürkan Sürer, "Müvekkilim, artan maliyetlerden etkilenmemek için erken kayıt yaptırdı. Söz konusu talep sözleşmeye açıkça aykırı olduğu gibi, yasal mevzuata da aykırı" şeklinde konuştu.



        GİRİŞİMCİLERE PİLOT DESTEĞI
        Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl 10. dönem mezunlarını verdi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'yi teknoloji yarışında ileri taşımak ve ülkemizden dünya markaları çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Yol haritası belirlendi! Sigortaya ‘trafik canavarı’ düzenlemesi... | Ekonomi haberleri
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