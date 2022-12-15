Yol haritası belirlendi! Sigortaya ‘trafik canavarı’ düzenlemesi... | Ekonomi haberleri

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortalarında ortaya koydukları yeni yol haritasında yer alan düzenlemelerin uygulanması halinde bu konudaki sorunların çözüleceğini söyledi. Trafikte kaza yapan ve yapmayan sürücüler ile ilgili farklı değerlendirme yapmanın önemine işaret eden Eroğlu, şunları söyledi: "Çünkü riskli sigortaları tamamen apayrı kategoriye alıyoruz. Onlara da ciddi yaptırımlar getireceğiz. Sadece tarifeyi konuşmuyorum. Psikoteknik testler, psikolojik takviyeler, eğitim... Bir yılda minimum 3 defa kaza yapan 6 bin kişi var. Bu kişilerin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alkollü kişi yakalandığında 6 ay ehliyeti askıya alınıyorsa bir kişi yılda 5 defa kaza yaparsa farklı bir şeydir bu..."
İLAÇ FIYATLARINA KUR AYARI
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri Aralık ayında yüzde 36.77 olarak belirlendi. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Cumhurbaşkanı'mızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda" dedi. (Burcu ŞEN)
ÇEVREYE TURKCELL İMZASI
Turkcell, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nde (CDP) notunu liderlik seviyesine çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, 2014'ten bu yana yürüttüğü raporlama sürecinde Türkiye'de bilişim teknolojileri ve telekom sektöründe bu zamana kadar en yüksek notla değerlendirilen tek şirket oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sürdürülebilirlikte pozitif iz vizyonuyla çevreye, topluma ve işlerine olumlu izler bırakmak için çalıştıklarını belirterek, "Gelecek yıllardaki hedefimiz, notumuzu daha da geliştirmek ve yalnızca sektörümüzle sınırlı kalmayıp bir üst seviyeye çıkarak Türkiye'nin iklim lideri olmaktır" dedi.
BORÇLAR SİLİNİYOR
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen torba kanun birçok müjde getiriyor. Bu düzenlemeyle 55 bin elektrik abonesinin 624 milyon liralık borcu ile 2012 yılı öncesi Genel Sağlık Sigortası prim borçlarından 1 milyar 707 milyon lira siliniyor.
FED 7. KEZ FAİZ ARTIRDI
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasını yaptı.