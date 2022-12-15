TÜİK açıkladı: İşte kasım ayında satılan konut sayısı

Bu ili, 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 payla Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 34 konutla Hakkari, 47 konutla Ardahan ve 58 konutla Bayburt oldu.

YABANCILARA KAÇ KONUT SATILDI?

Ülke genelinde yabancılara satılan konut sayısı ise 6 bin 83 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 17,4 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konutla Antalya aldı. Bu ili sırasıyla 1733 konut satışıyla İstanbul ve 567 konut satışıyla Mersin izledi.