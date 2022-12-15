15 Aralık SED ödemeleri YATTI MI 2022? Aralık SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.