Aralık ayıyla birlikte SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. Peki, 15 Aralık SED ödemeleri YATTI MI 2022? Aralık SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
ARALIK AYI SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?
2022 Aralık ayı SED ödeme tarihi ve takvimiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.