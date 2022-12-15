Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.12.2022 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2022 08:49
    ABONE OL

    15 Aralık SED ödemeleri YATTI MI 2022? Aralık SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti veriliyor. Aralık ayı SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ödenen SED yardımının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Her ay ödeme alan aileler, bu ayki ödemeler için belirlenen tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 15 Aralık SED ödemeleri YATTI MI 2022? Aralık SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Aralık SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

    Aralık ayıyla birlikte SED ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1.259 TL destek ödemesi yapılıyor. Peki, 15 Aralık SED ödemeleri YATTI MI 2022? Aralık SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    ARALIK AYI SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2022 Aralık ayı SED ödeme tarihi ve takvimiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

    Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

    Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

    Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

        Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

        Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

        Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ayağının tozuyla İmamoğlu’na vetoyu çekti!
        Haberler Ekonomi 15 Aralık SED ödemeleri YATTI MI 2022? Aralık SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
            SON DAKİKA