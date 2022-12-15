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    • Ekonomi
    • 15.12.2022 12:41
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    • 15.12.2022 13:19
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Merkezi yönetim bütçesi 108,3 milyar TL fazla verdi

    Son dakika ekonomi haberleri... Dünya ekonomileri resesyonla boğuşurken Türkiye ekonomisi olumlu sinyallerini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merkezi bütçenin fazla verdiğini açıkladı. Nebati, "Merkezi yönetim bütçemiz Kasım'da 108,3 milyar TL fazla verdi. Böylece, Ocak-Kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar TL’ye gerilemiştir." ifadelerini kullandı.

    Merkezi bütçe fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayı bütçesinin 108,3 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Nebati, sosyal medya hesabından, kasım ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarını değerlendirdi.

    "Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Nebati, "Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

    Bakan Nebati, merkezi yönetim bütçesinin kasımda 108,3 milyar lira fazla verdiğine dikkati çekerek, paylaşımında, "Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Merkezi yönetim bütçesi 108,3 milyar TL fazla verdi
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