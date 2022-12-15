Bakanlık harekete geçti VClub reklamları durduruldu!

Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin yapacağı inceleme sonucunda ikinci bir cezasının kesilmesi daha söz konusu olacak.

Görevlendirilen müfettiş eğer sistemin devre mülk-devre tatil şeklinde teminat gösterilmeden bir yapı ile çalıştığını ve vatandaşlara bu şekilde satış yapıldığını tespit ederse uygulanacak ceza 1 milyon 557 bin liradan başlayacak ve her bir sözleşme için bu ceza artacak.



VClub'ın bitmiş bir mülkü devre mülk/devre tatil gibi sattığı haberlerden de kamuoyuna yansırken, kesilecek ikinci cezaya da kesin gözüyle bakılıyor.