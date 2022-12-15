Bakanlık harekete geçti VClub reklamları durduruldu!

Yeni ponzi sistemi VClub ile ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Görevlendirilen müfettiş şirketle ilgili incelemelere başladı. Müfettişin hazırlayacağı rapora göre, VClub'a 1 milyon 557 bin liradan başlayacak para cezası kesmek mümkün olacak.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanı Avni Dilber, VClub'a ilişkin haberlerin kamuoyuna yansımasının ardından önceki gün "acil" koduyla VClub reklamlarının tedbiren durdurulması talimatını verdi.
Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da bilgi verilirken, VClub reklamlarının basın yayın organlarında yer almasının bütünüyle engellenmesi noktasında kurulun devreye girmesi talep edildi.
1.5 MİLYONU BULACAK
Ceza VClub'ın bu ay yapacağı savunmasının ardından önümüzdeki ay toplanacak Reklam Kurulu'nda ilan edilecek. Mevzuat gereği reklam cezası 15 bin lira seviyelerinde olacak.