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    • Ekonomi
    • 14.12.2022 13:32
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    • 14.12.2022 15:23
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    Yemek kartları nerede kullanılabilecek? Günlük, aylık ödeme kaç TL olacak? Yeni düzenleme son dakika!

    Yemek kartları hakkında aramalar hız kazandı. Çalışanlara verilen yemek kartlarıyla ilgili yeni bir dönem başladı. Peki, yemek kartları nerede kullanılabilecek? Yeni düzenleme hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı?

    Binlerce çalışan yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulamaya odaklandı. Peki, yemek kartları nerede kullanılabilecek? İşte merak edilenler!

    KANUNİ DÜZENLEME İLE HAYATA GEÇİRİLDİ

    1 Aralık 2022 tarihinden itibaren işverenler tarafından çalışanlara ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağı, prime esas kazanca dahil edilmeyeceğine yönelik kanuni düzenleme gerçekleştirildi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenleme ile yemek kartlarının 1 Ocak 2023 itibariyle alışverişlerde kullanılmayacağı iddia edildi.

    VERGİ İSTİSNASINDAN FAYDALANAMAYACAK

    Böylelikle çalışanlara yemek desteği nakdi olarak verilecek. Bununla beraber isteyen işveren çalışanlarına yemek kartı vermeye devam edebilecek. Buna karşın çalışan yemek kartını marketlerde kullanmaya devam ederse işveren vergi istisnasından faydalanamayacak.

        MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE KULLANILAMAYACAK İDDİASI

        Yeni düzenleme kapsamında yemek kuponu, yemek kartı, yemek çeklerine yüklenen yemek bedellerinin sadece yemek yenilmesi için kullanılması gerektiği yemek kartları artık market alışverişinde kullanılmayacağı iddia edilirken konuya ilişkin açıklama geldi. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağı haberlerine ilişkin, "Yemek kartlarında değişen bir şey yok." dedi.

        Öner Piyade, şunları kaydetti:

        "Yemek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir."
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