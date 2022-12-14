Yemek kartları nerede kullanılabilecek? Günlük, aylık ödeme kaç TL olacak? Yeni düzenleme son dakika!

Binlerce çalışan yemek kartlarıyla ilgili 1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan yeni uygulamaya odaklandı. Peki, yemek kartları nerede kullanılabilecek? İşte merak edilenler!
KANUNİ DÜZENLEME İLE HAYATA GEÇİRİLDİ
1 Aralık 2022 tarihinden itibaren işverenler tarafından çalışanlara ödenen yemek bedelinin vergiden istisna tutulacağı, prime esas kazanca dahil edilmeyeceğine yönelik kanuni düzenleme gerçekleştirildi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenleme ile yemek kartlarının 1 Ocak 2023 itibariyle alışverişlerde kullanılmayacağı iddia edildi.
VERGİ İSTİSNASINDAN FAYDALANAMAYACAK
Böylelikle çalışanlara yemek desteği nakdi olarak verilecek. Bununla beraber isteyen işveren çalışanlarına yemek kartı vermeye devam edebilecek. Buna karşın çalışan yemek kartını marketlerde kullanmaya devam ederse işveren vergi istisnasından faydalanamayacak.