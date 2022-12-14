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    • Ekonomi
    • 15.12.2022 09:59
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    • 15.12.2022 10:01
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    Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Promosyon kimlere verilecek?

    Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon ödemeleri yapılacak mı merak edilip araştırılıyor. Promosyon ödemeleri hakkında açıklama geldi mi merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Promosyon kimlere verilecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

    Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aralık ayının gelmesiyle sağlıkçılar promosyon ödemesi için detayları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca'nın açıklaması var mı merak edildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Promosyon kimlere verilecek? İşte detaylar!

    SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON 2022 ÖDEMELERİ YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

    Yeni yıla girmemize birkaç gün kala gündeme gelen Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık çalışanları bankadan alacağı promosyon ödemesi için detayları öğrenmek istiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında duyuru paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.



    Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.

    Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."

    Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:

        ÖZEL HASTANELERDE KAYIT ZORUNLULUĞU

        Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz

        KORONAVİRÜS SALGINI NE DURUMDA?

        Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık koronavirüs korkusu ile yaşamayalım. İleri yaştakilerin hatırlatıcı doz yaptırması önemli.

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        SAĞLIKÇILARA EK ÖDEMELER

        Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.
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        Haberler Ekonomi Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Promosyon kimlere verilecek?
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