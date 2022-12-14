Sağlık Bakanlığı promosyon kaç TL oldu 2022? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yapılacak mı? Promosyon kimlere verilecek?





Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler şöyle;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.

Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."

Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları: