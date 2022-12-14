Yemek kartları ile alışveriş kalktı mı? Açıklama geldi: "Değişen bir şey yok"

NE OLMUŞTU?

Yemek kartlarıyla ilgili yapılan haberlerde 1 Ocak itibarıyla yeni bir döneme girileceği, şirket tarafından verilen bu kartların artık sadece yemek için kullanacağı ve market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacağı belirtilmişti.

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