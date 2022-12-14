Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD'de! Fed faiz kararını açıklıyor

Aralık ayı Fed faiz kararı için piyasalar ABD'ye odaklandı. Fed'in para politikasında belirleyici olan enflasyon verisi açıklanırken, bu durum faiz kararı ve gelecek dönemin para politikasına ilişkin güçlü ipucu verdi.

SON AŞAMAYA GİRDİ

Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti.