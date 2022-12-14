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    • Ekonomi
    • 14.12.2022 20:42
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    • 14.12.2022 20:42
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    Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD'de! Fed faiz kararını açıklıyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz ay 75 baz puan artışla üst üste 4. kez faiz artımı kararı almıştı. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz artım kararında yavaşlamaya gideceği beklentisi oluştu. Bugün gerçekleştirilen ve piyasaların beklediği karar küresel ekonomik dengeleri de yakın ilgilendiriyor. Faiz kararının Türkiye'de Borsa İstanbul ve döviz fiyatlarını olumlu yönde tetiklemesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Piyasalar Fed’in faiz kararını bekliyor!

    Aralık ayı Fed faiz kararı için piyasalar ABD'ye odaklandı. Fed'in para politikasında belirleyici olan enflasyon verisi açıklanırken, bu durum faiz kararı ve gelecek dönemin para politikasına ilişkin güçlü ipucu verdi.

    SON AŞAMAYA GİRDİ
    Kasım ayı Fed kararı ile faiz 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Faiz karar metninde enflasyonu baskılamak için başlatılan agresif sıkı para politikasının son aşamasına girdiği yönünde bir işaret dikkat çekti.

    Karar metninde devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

    Kasım ayı faiz kararı sonrası Powell'ın şu ifadeleri dikkat çekmişti:
    "Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var."

        50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI FİYATLANDI
        ABD Kasım 2022 enflasyon rakamlarınında beklentilerin altında gelmesi sonrası Fed'in artık 'Resesyon' endişelerini daha fazla dikkate alarak faiz patikasında yumuşamaya gitmesi bekleniyordu. Piyasalarda Aralık ayı Fed faiz kararı için 50 baz puan artış yüzde 80 ihtimalle fiyatlandı.

        Fed faiz aralığı halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunuyor Fed üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

        ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA
        ABD Kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,1 yılık bazda ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık olarak yüzde 0,3 yıllık olarak ise yüzde 7,3 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

            ENFLASYON VERİSİ ETKİLİ OLACAK
            Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatma ve sonlardırma politikası için elini güçlendiren yegane unsur olarak dikkat çekti.

            RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ
            Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayacağı beklentisi güçlenince küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

            Dolar endeksi 20 yılın zirve seviyeleri olan 114 seviyelerinden 103 düzeyine kadar çekilirken, 1615 dolar seviyesiyle dip yapan ons altın yeniden 1.800 dolar psikolojik bandının üzerine tırmandı. Küresel piyasalarda alıcılı seyir hakim oldu.

                İLK TEPKİYİ ALTIN FİYATLARI VERDİ
                ABD'de açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi sonrası, ons altın 1.800 dolar psikolojik bandını hızla yukarı kırarak 1.824 dolar seviyesini görerek 4 ayın zirvesine yükseldi. Buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı 1.093 TL düzeyi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

                KÜRESEL BORSALAR POZİTİFE DÖNDÜ
                Küresel borsalarda, dün ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

                BORSA İSTANBUL TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ
                Yurt içinde dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 değer kazanarak 5.256,19 puan ile kapanış rekorunu tazelerken, tarihi zirvesini de 5.299,33 puana taşıdı.

                    TÜRKİYE'NİN CDS PRİMİ 1 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
                    TL varlıklara artan taleple Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerek 490 seviyesinde dengelendi.

                    DOLAR/TL'DE İSTİKRAR SÜRÜYOR
                    Kur Korumalı TL Mevduat ürününün devreye alınmasıyla beraber dolar başta olmak üzere döviz kurlarında oynaklık azaldı. Bir denge sürecine giren Dolar/TL özellikle son 2 aydır 18,50-18,65 TL arasında dar bant hareketini sürdürüyor.

                    SON 4 TOPLANTIDA TOPLAM 300 BAZ PUAN
                    Fed geçtiğimiz ay 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirirek üst üste dördüncü kez bu denli sert bir adım atmış oldu. Fed'in bu adımları 1980'lerin başından bu yana yapılan en sıkı para politikası adımları olarak dikkat çekiyor.

                        Fed'in enflasyon risklerine karşı yüksek derecede dikkatli olduğu mesajı tekrarlanırken, faiz karar metninde ilk kez ekonomik aktivite konusunda bir mesaj verildi.

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                        Haberler Ekonomi Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD'de! Fed faiz kararını açıklıyor
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