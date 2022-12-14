14 Aralık Asgari ücret BELLİ OLDU MU? 3. Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2023 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL olacak?

7 Aralık tarihinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında İşçi ve işveren sendikalarının ücret beklentileri ortaya çıktı. Hükümet cephesinden "çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz" vurgusu yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz." vurgusu yaptı ve bakanlığın yaptığı anketin sonuçlarına dikkat çekti. İşçi kesimi ise henüz bir rakam telaffuz etmedi ama masada işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ her ay sendikanın kendi yaptığı rapora dikkat çekiyor. Son olarak o raporda açlık sınırı 7 bin 785 lira çıkmıştı.