14 Aralık Asgari ücret BELLİ OLDU MU? 3. Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2023 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendirem asgari ücretle ilgili detaylar gelmeye devame diyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret için bugün 2. toplantıyı gerçekleştirecek. Peki, Asgari ücret BELLİ OLDU MU? 3. Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2023 yılı net-brüt zam oranı günlük, aylık kaç TL olacak?
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ NE ZAMAN?
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı için komisyon, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Çarşamba günü yapılacak toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin çalışmaları komisyonla paylaşması ön görülüyor.
3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Milyonlarca çalışanın gündeminde merakla beklenen asgari ücret 2023 yer alıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan asgari ücret zammı açıklamaları ile milyonlarca çalışanın beklenti artmış durumda. İlk toplantı sonrasında asgari ücret 2023 için ilk rakamların belli olmasıyla birlikte 2.toplantı detayları merak edildi. Mevcutta asgari ücret net 5 bin 500 TL. Yeni rakam ise pazarlığın sonunda ortaya çıkacak.