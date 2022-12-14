Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! EYT bu tamam! Emeklilik takvimi nasıl işleyecek? Borçlanma ne zaman yapılmalı?





PRİM VE YILI TAMAM 1.8 MİLYON KİŞİ VAR

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de Aralık sonuna kadar EYT çalışmasını bitirip Meclis'e götüreceklerini söyledi. Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, "Kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. EYT'yle ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları 1.5 milyon demiştik. Şimdi 1.8 milyon civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım" dedi.

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