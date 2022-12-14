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    Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! EYT bu tamam! Emeklilik takvimi nasıl işleyecek? Borçlanma ne zaman yapılmalı?

    Başkan Erdoğan EYT'lilere müjdeyi verdi, ‘Ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz’ dedi. Peki emeklilik takvimi nasıl işleyecek? Borçlanma ne zaman yapılmalı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Çığıl Ön Yener
    EYT bu ay tamam

    Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde takvim netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar, inşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" açıklaması yaptı.



    Düzenlemenin detaylarının 26 Aralık'ta duyurulması, Meclis'te de Ocak'ta görüşülmesi bekleniyor. İşte sürece ilişkin soruların yanıtları...



    ■ Süreç nasıl ilerleyecek?
    Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Eğer yasada yürürlük tarihi, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olarak belirlenmişse, bu tarihten itibaren başvuru süreci başlayacak.



        ■ Emeklilik süreci uzar mı?
        EYT düzenlemesi eğer Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, aynı ay içerisinde emeklilik başvuruları başlayabilecek. Tabii burada düzenlemenin Meclis'te hızla yasalaşması ve yürürlük tarihinin de daha ileri bir tarih olmaması önem taşıyor.



        ■ Kim, nasıl başvuracak?
        SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar ise çalıştığı kuruma emeklilik dilekçesi verecek.



        ■ Başvuruda neye dikkat edilmeli?
        Şartları sağlayanlar başvuru sürecinin başladığı ay içerisinde harekete geçebilecek. Ayın 1'inde de 31'inde de başvurulsa ilk maaş bir sonraki ay hesaplanmaya başlıyor. Emekli dilekçesi verirken bakmakla yükümlü olunan hanesine 'eş' ve 'çocuk' gibi yakınlar eklenilmeli. Ayrıca karar verilmişse banka seçimi de bu sırada yapılabilir. Bu da promosyon alma sürecini kısaltır.



            ■ EYT'liler ne zaman maaş alacak?
            Eğer Ocak'ta başvurulursa, aylık hesabı 1 Şubat'tan itibaren yapılacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak. Eğer düzenlemenin yasalaşma süreci uzar ve Şubat'ta yürürlüğe girerse, bu durumda söz konusu ayın sonuna kadar başvuru yapılacak. Emekli aylığı da Mart'tan itibaren işlemeye başlayacak. Burada emekli aylığı bağlama işleminde yaşanabilecek olası bir uzama kayba yol açmayacak. EYT'liler biriken bütün maaşlarını alabilecek.



            ■ Borçlanma planlayanlar ne yapmalı?
            Emeklilik için borçlanacaklar düzenlemeyi bekleyebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, ödenecek tutarın yeni asgari ücretle artacağı... Borçlanmaya bu ay başvuranlar mevcut asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Ocak ayına kalınırsa da yeni asgari ücret belirleyici olacak.



            ■ Borçlanmada verilen parayı geri alma imkanı var mı?
            Borçlanma yapıp sonradan ihtiyacı olmadığını anlayanlar parayı geri alabilecek. Burada başvurunun emekli aylığı bağlanmadan yapılması gerekiyor.



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                Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de Aralık sonuna kadar EYT çalışmasını bitirip Meclis'e götüreceklerini söyledi. Farklı iş yerlerinde çalışmış, hizmet birleştirilmesi yapılmış ya da yapılmamış olanların bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, "Kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar, dosyalarıyla geliyor. İncelenip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. EYT'yle ilgili sayılar her ay değişiyor. Haziran rakamları 1.5 milyon demiştik. Şimdi 1.8 milyon civarı oldu. Bu rakamlar da dahil, bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım" dedi.

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