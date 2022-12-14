Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! EYT bu tamam! Emeklilik takvimi nasıl işleyecek? Borçlanma ne zaman yapılmalı?

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde takvim netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar, inşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" açıklaması yaptı.
Düzenlemenin detaylarının 26 Aralık'ta duyurulması, Meclis'te de Ocak'ta görüşülmesi bekleniyor. İşte sürece ilişkin soruların yanıtları...
■ Süreç nasıl ilerleyecek?
Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Eğer yasada yürürlük tarihi, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olarak belirlenmişse, bu tarihten itibaren başvuru süreci başlayacak.