Kamuya 75 personel alınacak! İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve fakültelerin mimarlık bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması, 2021 ve 2022 yıllarında yapılan KPSS sınavının belirtilen puan türlerinden 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.