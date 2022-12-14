Asgari ücret 'zam'anı! İkinci toplantı bugün yapılacak | ekonomi haberleri...





KONUTTA GELİRE GÖRE FAİZ ORANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilerin konut sahibi olması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve kampanyada sona gelindiğini açıkladı. Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Kurum, kampanyada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile dirsek teması halinde çalışıldığını belirterek, fiyatları dengelediklerini ve aşağı çektiklerini dile getirdi. Orta gelirliler için yapılan kampanya ile hem talebin yönetilmesi hem de proje arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir, mevcuttaki konut stoku ile bu kampanya yapamayız" dedi. Kurum, konut kredilerinde gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını, bununla ilgili de çalışmalar olduğunu söyledi.



SANAYİDE ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR

Ekim'de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3.1 artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretiminin durgunluk riskiyle karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde hız keserken, Türkiye'de hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğine işaret etti.

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