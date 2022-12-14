Asgari ücret 'zam'anı! İkinci toplantı bugün yapılacak | ekonomi haberleri...

Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalara başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün 14.00'te yapacak. Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Yeni ücret belirlenirken enflasyon belirleyici olacak. Ayrıca yeni ücretin 6 ay mı yoksa 1 yıl süre için mi geçerli olacağı da belirlenecek tutarı etkileyecek. Asgari ücrette vergi desteğinin yeni yılda da devam etmesi beklenirken, asgari ücretin bu sene yeni bir modelle ve yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği de tahmin ediliyor.
NELER BEKLENİYOR?
Asgari ücrette Türk-İş'in kırmızı çizgimiz dediği 7 bin 785 liralık tutar yüzde 41.54'lük artışa denk geliyor. Yeni ücretin bu tutarın üzerinde olması bekleniyor. Anketten çıkan 7 bin 845 liralık tutar ise yüzde 42.63 artış anlamına geliyor. Yeni asgari ücrette 8 bin liranın psikolojik sınır olduğu belirtilirken, 8 bin lira üzerinde bir tutara ulaşılması ihtimalinin güçlü olduğu konuşuluyor. Eğer asgari ücret yüzde 50 artarsa 8 bin 250, 2022 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 65 artarsa 9 bin 75 liraya ulaşabilecek.
KONUTTA GELİRE GÖRE FAİZ ORANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilerin konut sahibi olması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini ve kampanyada sona gelindiğini açıkladı. Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Kurum, kampanyada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile dirsek teması halinde çalışıldığını belirterek, fiyatları dengelediklerini ve aşağı çektiklerini dile getirdi. Orta gelirliler için yapılan kampanya ile hem talebin yönetilmesi hem de proje arzının artırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "İkisini aynı anda yapmazsak evlerin fiyatları yükselir, mevcuttaki konut stoku ile bu kampanya yapamayız" dedi. Kurum, konut kredilerinde gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını, bununla ilgili de çalışmalar olduğunu söyledi.
SANAYİDE ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR
Ekim'de takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3.1 artış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretiminin durgunluk riskiyle karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde hız keserken, Türkiye'de hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğine işaret etti.