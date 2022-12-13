Son dakika: Borsa İstanbul'da kapanış rekoru!

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 5.256,19 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiridi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,84 milyar lira rekor düzeyde gerçekleşti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,19 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.