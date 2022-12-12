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    Yeni asgari ücret için ikinci tur! Psikolojik sınır 8 bin TL | Ekonomi haberleri

    Yeni asgari ücret için ikinci tur 14 Aralık’ta yapılacak. Ekonomik veriler ve geçim ücreti komisyona sunulacak. Yeni ücret için psikolojik sınırın ise 8 bin lira olduğu belirtiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Asgari ücrette psikolojik sınır 8.000 tl

    Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri çarşamba günü yapılacak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Tarafların ilk toplantıda ortaya koyduğu veriler asgari ücrette psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ekonomik veriler ile asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarı sunacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. TÜİK ve bakanlık temsilcilerinin veri ve raporları paylaşacağı toplantıda, geçen hafta açlık sınırı, anket çalışmalarıyla masaya oturan taraflar ilk rakamları dile getirecek. İşçi kesimini temsil eden ve açlık sınırı olan 7 bin 785 liranın üzerinde teklif beklediklerini belirten Türkİş bu, toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.

    GÖZLER BEŞTEPE'DE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor. (Hazal ATEŞ)



    EMEKLİYE İNTİBAK ÇAĞRISI
    Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz" dedi. 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de yapılmasını talep eden Ergün, şu değerlendirmede bulundu: "Karma emekli aylığı hesaplanmasıyla emekli olanlar, intibak yapılmasını bekliyor. Sosyal güvenliğin temel ilkesi, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanmasını öngörmekte. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmadığından, her bir emekli aylık hesaplanmasına itiraz etmektedir. 2000'li yıllara ait aylık hesaplamaları tek bir kriter üzerinden yapılmalıdır."



    GENÇLERE KARİYER DESTEĞİ
    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı, 8-9 Mart'ta Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fuara ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, şöyle konuştu: "Kurumlar ve firmalar stantlarında markalarını, projelerini ve kariyer fırsatlarını tanıtacak. Gençlerimiz kurum yetkilileri ile tanışma ve kariyer fırsatları hakkında doğrudan görüşme, özgün ve yenilikçi projelerini üst düzey yöneticilere sunma imkanı yakalayacak. Mülakat vb. etkinlikler ile öğrenciler ilgilendiği iş ve staj ilanlarına başvurabilecek. Kariyerine ve geleceğine yön vermek isteyen tüm gençleri İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz." Fuara katılmak isteyen gençlerin https://ipekyolukaf.hku.edu. tr/ veya yetenekkapisi.org ya da fuarın sosyal medya hesapları üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.



        DOĞALGAZDA TAM KAPASİTE
        Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu unvanı taşıyacak BOTAŞ'a ait Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, yeni kapasitesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 16 Aralık'ta açılacak. Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Türkiye'nin ilk yeraltı doğalgaz depolama tesisi olan Silivri, 2007'de hizmete başladı. Yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından tesisin 3.2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesini artırmak için faaliyete geçildi. Çalışmalar sonucu tesisin kapasitesi 4.6 milyar, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı.

        ENERJİSİNİ ÜRETİYOR
        Dev tesis bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda. Günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilir. (Barış ŞİMŞEK)



        SAĞLIK HARCAMALARI ARTTI
        Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı. Buna göre, toplam sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 41.6 artarak 249 milyar 932 milyon liradan 353 milyar 941 milyon liraya yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması yüzde 41.5 artışla 280 milyar 220 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 42.1'lik artışla 73 milyar 721 milyon lira olarak hesaplandı. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 47.2, merkezi devlet yüzde 31.4, hane halkları yüzde 15.9, sigorta şirketleri yüzde 2.6, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2.3, mahalli idareler yüzde 0.6'lık paya sahip oldu. Kişi başına sağlık harcaması 2020'de 2 bin 997 lira iken, 2021 yılında yüzde 40.3 artarak 4 bin 206 liraya yükseldi.



        TARIM GELİRİNE KORUMA GELİYOR
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretim yapanların gelirini koruyacak yeni bir sigorta poliçesinin müjdesini verdi. Bakan Kirişci, detayları şöyle anlattı: "2023'ten itibaren tıpkı diğer sigorta uygulamalarında olduğu gibi tarımda da gelirini garanti altına almak isteyen üretici için biz poliçelerin üretilmesine katkıda bulunacağız. Bunların primlerinin yüzde 60'ını devlet olarak biz sağlayacağız. Böylelikle üreticimizin kendisine ait üretim alanından beklentisi olan gelir neyse bu gelirin korunmasını gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye'nin tarım toprakları her geçen gün azalıyor. Üretimi yapılmayan alanların üretime kazandırılması için de üreticilerimizin mülkiyet haklarına dokunmaksızın buradaki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak adına, buraları kiralamak isteyenlere kiralamak, elde edilen geliri de mülk sahibinin hesabına transfer etmek gibi uygulamayla bir karış toprağımızı da boş bırakmamış olacağız."

        KAYAK TU'RUS'Tİ
        15 Aralık'ta sezonun açılacağı Uludağ'a, Rus turist ilgisi de arttı. Sezonun iyi geçeceğini düşündüklerini belirten TÜRSAB Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, "Bu sene yabancı misafir olarak, ağırlıklı olarak Rus ve Arap turistleri bekliyoruz" dedi. Sezonda konaklama ücretleri, özellikle yılbaşı ve sömestir tatillerinde 9 bin liraya kadar çıkıyor. Yılbaşı için 2 günlük hazırlanan paket programda 2 kişilik oda gecelik ortalama 17 bin 200 liraya müşteri bekliyor.

        YENİ TORBA MECLİS'TE
        Yeni torba yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak. Özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor.

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        Haberler Ekonomi Yeni asgari ücret için ikinci tur! Psikolojik sınır 8 bin TL | Ekonomi haberleri
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