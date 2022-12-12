Yeni asgari ücret için ikinci tur! Psikolojik sınır 8 bin TL | Ekonomi haberleri





TARIM GELİRİNE KORUMA GELİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal üretim yapanların gelirini koruyacak yeni bir sigorta poliçesinin müjdesini verdi. Bakan Kirişci, detayları şöyle anlattı: "2023'ten itibaren tıpkı diğer sigorta uygulamalarında olduğu gibi tarımda da gelirini garanti altına almak isteyen üretici için biz poliçelerin üretilmesine katkıda bulunacağız. Bunların primlerinin yüzde 60'ını devlet olarak biz sağlayacağız. Böylelikle üreticimizin kendisine ait üretim alanından beklentisi olan gelir neyse bu gelirin korunmasını gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye'nin tarım toprakları her geçen gün azalıyor. Üretimi yapılmayan alanların üretime kazandırılması için de üreticilerimizin mülkiyet haklarına dokunmaksızın buradaki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak adına, buraları kiralamak isteyenlere kiralamak, elde edilen geliri de mülk sahibinin hesabına transfer etmek gibi uygulamayla bir karış toprağımızı da boş bırakmamış olacağız."



KAYAK TU'RUS'Tİ

15 Aralık'ta sezonun açılacağı Uludağ'a, Rus turist ilgisi de arttı. Sezonun iyi geçeceğini düşündüklerini belirten TÜRSAB Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, "Bu sene yabancı misafir olarak, ağırlıklı olarak Rus ve Arap turistleri bekliyoruz" dedi. Sezonda konaklama ücretleri, özellikle yılbaşı ve sömestir tatillerinde 9 bin liraya kadar çıkıyor. Yılbaşı için 2 günlük hazırlanan paket programda 2 kişilik oda gecelik ortalama 17 bin 200 liraya müşteri bekliyor.



YENİ TORBA MECLİS'TE

Yeni torba yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve TCDD'ye ait bazı limanların özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak. Özelleştirme devir işlemleri esnasında TEDAŞ'a devredilmiş olan alacaklarından, asıl alacak tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. TEDAŞ'a geçmiş dönem elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor.

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