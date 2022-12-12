Yeni asgari ücret için ikinci tur! Psikolojik sınır 8 bin TL | Ekonomi haberleri

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri çarşamba günü yapılacak. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Tarafların ilk toplantıda ortaya koyduğu veriler asgari ücrette psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ekonomik veriler ile asgari ücretlinin geçinebilmesi için gerekli tutarı sunacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. TÜİK ve bakanlık temsilcilerinin veri ve raporları paylaşacağı toplantıda, geçen hafta açlık sınırı, anket çalışmalarıyla masaya oturan taraflar ilk rakamları dile getirecek. İşçi kesimini temsil eden ve açlık sınırı olan 7 bin 785 liranın üzerinde teklif beklediklerini belirten Türkİş bu, toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.
GÖZLER BEŞTEPE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında Kabine'ye detaylı bir sunum yapması bekleniyor. Kabine Toplantısı'nda asgari ücretin yanı sıra Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor. (Hazal ATEŞ)
EMEKLİYE İNTİBAK ÇAĞRISI
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz" dedi. 2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için de yapılmasını talep eden Ergün, şu değerlendirmede bulundu: "Karma emekli aylığı hesaplanmasıyla emekli olanlar, intibak yapılmasını bekliyor. Sosyal güvenliğin temel ilkesi, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara eşit aylık bağlanmasını öngörmekte. Kanun değişikliklerinde bu ilke dikkate alınmadığından, her bir emekli aylık hesaplanmasına itiraz etmektedir. 2000'li yıllara ait aylık hesaplamaları tek bir kriter üzerinden yapılmalıdır."
GENÇLERE KARİYER DESTEĞİ
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı, 8-9 Mart'ta Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Fuara ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, şöyle konuştu: "Kurumlar ve firmalar stantlarında markalarını, projelerini ve kariyer fırsatlarını tanıtacak. Gençlerimiz kurum yetkilileri ile tanışma ve kariyer fırsatları hakkında doğrudan görüşme, özgün ve yenilikçi projelerini üst düzey yöneticilere sunma imkanı yakalayacak. Mülakat vb. etkinlikler ile öğrenciler ilgilendiği iş ve staj ilanlarına başvurabilecek. Kariyerine ve geleceğine yön vermek isteyen tüm gençleri İpekyolu Kariyer Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz." Fuara katılmak isteyen gençlerin https://ipekyolukaf.hku.edu. tr/ veya yetenekkapisi.org ya da fuarın sosyal medya hesapları üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.