EYT’de yaş düğümü çözülecek! Eylül 1999 tarihi değişir mi? Görünmeyen primler hizmete eklenir mi?





Bakan Bilgin, dijitalde kayıtları olmayanların sisteme aktarılması nedeniyle çalışmaların geciktiğini ifade ediyor. İşe giriş tarihim 1999 öncesi olmasına karşın primim görünmüyor. Eksik primlerim bu kayıtlardan çıkar mı?

Milyonlarca çalışanın, emeklinin sosyal güvenlik bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri tabanında bulunuyor. Sosyal güvenlik sistemi 1998'den itibaren otomat sistemine geçti. Bu tarihten önce sigorta bilgileri dosyalarda muhafaza ediliyordu. SGK son haftalarda çalışma hayatı, borçlanma, aylık hesaplama gibi birçok başlıkta güncelleme yapıyor. Dosyalardaki bilgiler de sistemlere aktarılıyor. Hizmet dökümünde priminiz görünmüyorsa SGK'ya başvurarak dosyanızın incelenmesini ve o yıllara ait çalışmalarınızın hizmet dökümüne işlenmesini talep edebilirsiniz. Sigortanız yatırılmadıysa hizmet tespit davası açma hakkınız da bulunuyor.