Ekonomiye BES katkısı! Fon büyüklüğü 400 milyar TL’ye katılımcı 14.5 milyona ulaştı

Ekonomide büyümeye odaklanan Türkiye, dünyadan pozitif ayrışarak kendi modeliyle hem üretimini hem ihracatını hem de istihdamını artırmaya devam ediyor. Bu noktada büyümeye katkı yapan kalemlerin başında da tasarruf geliyor. Tasarruf bilincinin oluşması ve bu tasarrufların ekonomiye katılması için birçok yeni ürün ortaya çıkarken, bunların başında da Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geliyor.
Doğrudan ve dolaylı olarak ekonomiye büyük katkı sağlayan BES son dönemde getirilen teşviklerle giderek daha cazip hale geldi. Özellikle 18 yaş altına BES'e katılma imkanı getirilmesi ve devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması ile hem fon büyüklüğü arttı hem de katılımcı sayısı yükseldi. Son verilere göre katılımcı sayısı 14 milyonu geçerken, fon büyüklüğü de 400 milyar liraya ulaştı.
SERMAYE PİYASALARINA KATKI SAĞLIYOR
BES ile tasarrufların çoğalması ve bunların ekonomik faaliyete ve ekosisteme dahil edilmesi son dönemde artarken, sistemin sermaye piyasalarına katkısı büyük oldu. BIST 100 Endeksi son dönemde hızlı bir yükseliş gösterirken, reel getiri yıllık yüzde 170'lerin üzerine çıktı. Burada bakıldığında BES fonlarının borsadaki hareketliliğe büyük katkısı oluyor.