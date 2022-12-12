Ekonomiye BES katkısı! Fon büyüklüğü 400 milyar TL’ye katılımcı 14.5 milyona ulaştı

Ekonomide büyümeye odaklanan Türkiye, dünyadan pozitif ayrışarak kendi modeliyle hem üretimini hem ihracatını hem de istihdamını artırmaya devam ediyor. Bu noktada büyümeye katkı yapan kalemlerin başında da tasarruf geliyor. Tasarruf bilincinin oluşması ve bu tasarrufların ekonomiye katılması için birçok yeni ürün ortaya çıkarken, bunların başında da Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geliyor.