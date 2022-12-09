Merkez Bankası'ndan "SİPER" adım! Bugünden itibaren devrede





SİPER platformu, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasadışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağlıyor. SİPER, sadece FAST için değil tüm fon transfer işlemlerinde de kullanılabilecek.