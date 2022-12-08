Yeni yılla birlikte hepsi değişiyor! Tazminata, bedelliye yeni yıl tarifesi





Kıdem tazminatında en düşük tutar asgari ücret zammıyla, en yüksek tutar ise memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Bu tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Türk-İş'in kırmızı çizgisi olan net 7 bin 785 liralık asgari ücrete göre kıdem tazminatı tutarı en az 9 bin 159 liraya yükselecek. Anketten çıkan tutara göre ise 9 bin 229 lirayı bulacak. Halen 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanı da yeni yılla birlikte değişecek. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur zammı yüzde 16.99, en yüksek ise yüzde 20.67 olarak bekleniyor. Bu tahminlere göre kıdem tazminatı tavanı 17 bin 983 ile 18 bin 548 lira aralığına çıkabilecek. Ancak refah payı eklenirse bu tutar daha da artacak.