Yeni yılla birlikte hepsi değişiyor! Tazminata, bedelliye yeni yıl tarifesi

Ocak ayı milyonlar için zam ayı olacak. Başta asgari ücretliler, memurlar ve emekliler olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak. Asgari ücret, memur ve emekli zamları merakla beklenirken, yaklaşık 26 milyonluk bu kesimin gelirindeki artış hemen herkesi etkileyecek.
Kıdem tazminatında en düşük tutar asgari ücret zammıyla, en yüksek tutar ise memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. Bu tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Türk-İş'in kırmızı çizgisi olan net 7 bin 785 liralık asgari ücrete göre kıdem tazminatı tutarı en az 9 bin 159 liraya yükselecek. Anketten çıkan tutara göre ise 9 bin 229 lirayı bulacak. Halen 15 bin 371 lira olan kıdem tazminatı tavanı da yeni yılla birlikte değişecek. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur zammı yüzde 16.99, en yüksek ise yüzde 20.67 olarak bekleniyor. Bu tahminlere göre kıdem tazminatı tavanı 17 bin 983 ile 18 bin 548 lira aralığına çıkabilecek. Ancak refah payı eklenirse bu tutar daha da artacak.
EN AZ 93 BİN TL
Memur ve asgari ücret zamlarının artıracağı ödemeler de var. Bunlardan biri de bedelli askerlik. Bedelli askerlikte tutar 240 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpılmasıyla belirleniyor. Halen bedelli askerlik için 80 bin 67 lira ödeniyor. Memur maaş zammı tahminlerine göre bu tutar 93 bin 671-96 bin 617 lira aralığına çıkabilecek. Memurlara Ocak'ta bir refah payı verilirse, bu da bedelli askerlik için ödenecek tutara yansıyacak.