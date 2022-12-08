Yaşa Takılanlar son dakika BUGÜN! EYT'de yaş sınırı var mı, kaç? EYT'de yaş sınırı şartı kalktı mı? MECLİS TV CANLI İZLE 📺

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş sürprizi çıkabilir. 50-52 yaş sınırıyla EYT'lilerin emekli edilmeye başlanabileceği bilgisi heyecan yarattı. Kulislerde belirtilen bu bilginin akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de açıklama geldi. Peki EYT'de yaş sınırı var mı, yaş şartı olacak mı? Bütçe görüşmeleri saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?
EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI, YAŞ ŞARTI OLACAK MI?
Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" yanıtını verdi.
Öte yandan EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları konuşulsa da son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.
EYT NE ZAMAN MECLİSTE?
Yaş kriteriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak konu henüz netlik kazanmadı. Çalışma yeni yılın ilk ayında Meclis'e sunulacak.
KİMLER YARARLANACAK?
Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'teki Genel Kurul görüşmelerinde EYT'de yaş konusuna netlik kazandıracağını açıkladı.
EYT SON DURUM....
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalar hızlandıkça, alternatifler de netleşmeye başladı. Kulislerde ise sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çalışma hayatındaki dengeleri korumak için 50-52 yaş sınırıyla EYT'lilerin emekli edilmeye başlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu rakamın 48-50'ye çekilmesinin de sürpriz olmayacağı vurgulanıyor. Konuyla ilgili kesin karar ise kabinede yapılacak değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.