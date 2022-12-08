Borsa düştü mü, niye düştü SON DAKİKA? 8 Aralık 2022 Borsa bugün ne olur? Borsa İstanbul BIST endeksi! SASA, HEKTS ve KONTR'da son durum...

Borsa düştü mü, neden düşüyor soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Dün, New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 geriledi, Dow Jones endeksi yatay seyirle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı. Yurt içinde ise 7 Aralık'ta satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,46 düşüşle 4.827,04 puandan tamamladı. İşte detaylar...
BORSA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 173,10 puan azalarak 4.827,04 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.001,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.773,38, en yüksek 5.014,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,46 azalışla 4.827,04 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,77, sanayi endeksi yüzde 3,81, hizmetler endeksi yüzde 2,69 ve teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 185,95 puan ve yüzde 3,47 düşüşle 5.180,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.781 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.781 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 73 bin liradan tamamladı.