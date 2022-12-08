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    • Ekonomi
    • 08.12.2022 09:36
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    • 08.12.2022 09:36
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    Borsa düştü mü, niye düştü SON DAKİKA? 8 Aralık 2022 Borsa bugün ne olur? Borsa İstanbul BIST endeksi! SASA, HEKTS ve KONTR'da son durum...

    Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,46 düşüşle 4.827,04 puandan tamamladı. Gözler 8 Aralık 2022 tarihine çevrildi. Peki Borsa düştü mü, niye düştü SON DAKİKA? 8 Aralık 2022 Borsa bugün ne olur? İşte Borsa İstanbul BIST endeksi ve SASA, HEKTS ve KONTR'da son durum...

    Borsa düştü mü, niye düştü SON DAKİKA?

    Borsa düştü mü, neden düşüyor soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Dün, New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 geriledi, Dow Jones endeksi yatay seyirle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı. Yurt içinde ise 7 Aralık'ta satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,46 düşüşle 4.827,04 puandan tamamladı. İşte detaylar...

    BORSA SON DURUM

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 173,10 puan azalarak 4.827,04 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, güne 1,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.001,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.773,38, en yüksek 5.014,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,46 azalışla 4.827,04 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,77, sanayi endeksi yüzde 3,81, hizmetler endeksi yüzde 2,69 ve teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 185,95 puan ve yüzde 3,47 düşüşle 5.180,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

    ALTININ ONSU 1.781 DOLAR

    Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.781 dolardan işlem görüyor.

    Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 73 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,6036 lira, satışta 18,6781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,6013 lira, satışta 18,6758 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 136,7 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artışla 79,8 dolardan işlem görüyor.

        SASA SON DURUM

        SASA Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) onayladığı sermaye arttırımı başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

        SASA Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayladığı bedelsiz sermaye arttırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanacağını ve ihraç edilecek payların paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine tahsis edileceğini belirtti. SASA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye arttırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı Bülteninde duyurulmuştur. Gerçekleştirilecek şartlı sermaye arttırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2022 Ekim içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir."
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