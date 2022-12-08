Borsa düştü mü, niye düştü SON DAKİKA? 8 Aralık 2022 Borsa bugün ne olur? Borsa İstanbul BIST endeksi! SASA, HEKTS ve KONTR'da son durum...

Borsa düştü mü, neden düşüyor soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Dün, New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 geriledi, Dow Jones endeksi yatay seyirle kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı. Yurt içinde ise 7 Aralık'ta satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 3,46 düşüşle 4.827,04 puandan tamamladı. İşte detaylar...