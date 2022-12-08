10 soruda EYT’liye emeklilik yolu! Hangi şartlar var? Başvurular ne zaman başlıyor? Nelere dikkat edilmeli?

Yaşa takılanlara yönelik uzun süredir yürütülen çalışmalarda artık son viraja girildi. Düzenlemenin detaylarının bu ay içerisinde açıklanıp Meclis'e sevk edilmesi, yeni yıldan itibaren de emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Ancak şartlara ve emeklilik sürecine ilişkin pek çok soru geliyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…
PRİM VE YIL ŞARTLARI NELER?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolu açılacak. Ancak şartların nasıl olacağı yasal düzenlemeyle belli olacak. SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak şart. Çıkarılacak yasada farklı bir düzenleme getirilmezse bu prim ve yıllar yeterli olacak?
YAŞ SINIRI GELİR Mİ?
Yaşa takılanlara emeklilik için bir yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği düzenlemenin kamuoyuna duyurulmasıyla belli olacak. Henüz bu yönde bir açıklama yapılmadı. Ancak kadınlar için 48, erkekler için 50 veya kadınlar için 50, erkekler için 52 gibi yaş sınırları gündeme geldi. Düzenleme kapsamında kimlerin, nasıl emekli olacağı çalışma tamamlanınca belli olacak.