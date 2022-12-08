10 soruda EYT’liye emeklilik yolu! Hangi şartlar var? Başvurular ne zaman başlıyor? Nelere dikkat edilmeli?





EYT DÜZENLEMESİ İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLECEK Mİ?

Emekli olanlar aynı işyerinde devam edebileceği gibi, başka bir yerde de çalışabilecek. Emekli olarak işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işyerinde devam edenler için ise 2 formül söz konusu. Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlayacak ya da çalışan tazminatını almadan devam edecek, ayrılırken de parasını alacak. Ayrıca emekli çalışan ile normal çalışan arasındaki prim farkı 5 puanlık indirimle giderilirken, kıdem tazminatları için işverenlere uygun kredi imkanı sağlanacak.

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