Kasım indirimleri sonrası sadece e-ticaret sektörüyle ilgili 1 ayda 50 binden fazla şikayet yapıldı | Ekonomi haberleri





TARIMDA YIL SONU HEDEFLERİNİ AŞTI

Ziraat Bankası, tarımda yıl sonu hedefi olan 200 milyar lirayı Kasım ayında aştı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; tarımda yıl sonu hedefi, yukarı yönlü güncellenerek 225 milyar lira olarak belirlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88'i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor" diye konuştu.



YÜZDE 100 ARTIŞ

2022 sonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın yüzde 100'ün üzerinde olacağını aktaran Çakar, "2022 yıl sonu için kredi kullanan çiftçi sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de ulaşmayı istiyoruz. Ziraat Bankası için tarım, dün olduğu gibi bugün de birinci öncelikli sektör" dedi. Çakar, tarım ekosisteminin finansmanı stratejisiyle birlikte uygulamaya koydukları Genç Çiftçi, Kadın Çiftçi, Altın Kovan, Güneş Enerjili Sulama Kredilerine olan ilginin her geçen gün arttığını, bu 4 kredi paketinden bugüne kadar 9 bin 500'e yakın üreticinin 2.5 milyar lira kredi kullandığını, özellikle Genç Çiftçi Kredisi'ne olan ilginin ülke tarımının geleceği için güven verici olduğunu kaydetti. Çiftçilerin mazot ve gübre desteklemelerini ekim döneminde alabilmesi için geliştirilen Destekleme Avans Kredisi kullanan çiftçi sayısının hızla arttığını belirten Çakar, "Bu kredinin anaparasını ve faiz dışındaki masraflarını Tarım ve Orman Bakanlığımız, faizini ise Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılayacak. Yani çiftçilere herhangi bir finansal yük getirmeyecek. Bugüne kadar 166 bin 212 çiftçimiz, 2.1 milyar lira Destekleme Avans Kredisi kullandı" diye konuştu.



GÜÇLÜ FAİZ DESTEĞİ

Çakar, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da güncellendiğini belirterek, "Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 88'i, diğer bir ifadeyle yaklaşık 185 milyar liralık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Mevcut faiz destekli tarım kredilerimizin 53 milyar liralık kısmında faizin tamamı devletimiz tarafından ödeniyor, 44 milyar liralık kısmında faiz oranı yüzde 1-5 aralığında, 82 milyar liralık kısmında yüzde 5-10 aralığında, 6 milyar liralık kısmında ise yüzde 10 ve üzerinde faiz oranı yansıtılıyor"dedi.



TAKİPTEKİ KREDİLER YÜZDE 1'İN ALTINA İNDİ

Çakar, tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredilere ilişkin şunları kaydetti: "2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz yüzde 20, kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 14 oranında azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız yüzde 1'in altına gerilemiştir. Bu oranlar, genel teamüllerin ve sektör ortalamalarının çok altındadır. Borçları takip hesaplarında olan üreticilerimizi de şubelerimizle görüşmeye ve kendilerine sunulan alternatifleri değerlendirmeye davet ediyorum."