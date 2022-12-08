Kasım indirimleri sonrası sadece e-ticaret sektörüyle ilgili 1 ayda 50 binden fazla şikayet yapıldı | Ekonomi haberleri

Türkiye'de ünlü Kasım indirimleri sona erdi. Bu döneme ilişkin verilerini açıklayan Şikayetvar, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında e-ticaret sektörüyle ilgili şikayetlerin Kasım'da yüzde 36 arttığını ve sadece bir ayda e-ticaret sektörüne 50 binin üzerinde şikayet geldiğini duyurdu. Kargo şikayetlerinin de Kasım ayında yüzde 70 artış kaydettiğini belirten Şikayetvar'ın açıklamasına göre, tüketiciler e-ticaret ve pazaryeri siteleriyle ilgili en çok iptal, iade ve değişim konularında şikayette bulundu. Fiyat ve ödeme en çok şikayet edilen ikinci konu olurken, gönderilen ürünün kalitesizliği üçüncü sırada yer aldı. Kargo sektörüyle ilgili tüketiciler tarafından en çok şikayet edilen konu ise ürünlerin geç teslimatı olurken, ürünün adrese ulaşmaması ve personel davranışı şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı.
ZİNCİR MARKETLERE SIKI DENETİM
Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü tutuldu. Bu veriler, ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek, ilgili zincir mağazalara bildirilecek. (Barış ŞİMŞEK)
TARIMDA YIL SONU HEDEFLERİNİ AŞTI
Ziraat Bankası, tarımda yıl sonu hedefi olan 200 milyar lirayı Kasım ayında aştı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; tarımda yıl sonu hedefi, yukarı yönlü güncellenerek 225 milyar lira olarak belirlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 88'i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor" diye konuştu.
YÜZDE 100 ARTIŞ
2022 sonu itibarıyla tarım kredilerindeki artışın yüzde 100'ün üzerinde olacağını aktaran Çakar, "2022 yıl sonu için kredi kullanan çiftçi sayısında kendimize 1 milyon çiftçi hedefi belirlemiştik. Kalan sürede bu hedefimize de ulaşmayı istiyoruz. Ziraat Bankası için tarım, dün olduğu gibi bugün de birinci öncelikli sektör" dedi. Çakar, tarım ekosisteminin finansmanı stratejisiyle birlikte uygulamaya koydukları Genç Çiftçi, Kadın Çiftçi, Altın Kovan, Güneş Enerjili Sulama Kredilerine olan ilginin her geçen gün arttığını, bu 4 kredi paketinden bugüne kadar 9 bin 500'e yakın üreticinin 2.5 milyar lira kredi kullandığını, özellikle Genç Çiftçi Kredisi'ne olan ilginin ülke tarımının geleceği için güven verici olduğunu kaydetti. Çiftçilerin mazot ve gübre desteklemelerini ekim döneminde alabilmesi için geliştirilen Destekleme Avans Kredisi kullanan çiftçi sayısının hızla arttığını belirten Çakar, "Bu kredinin anaparasını ve faiz dışındaki masraflarını Tarım ve Orman Bakanlığımız, faizini ise Hazine ve Maliye Bakanlığımız karşılayacak. Yani çiftçilere herhangi bir finansal yük getirmeyecek. Bugüne kadar 166 bin 212 çiftçimiz, 2.1 milyar lira Destekleme Avans Kredisi kullandı" diye konuştu.
GÜÇLÜ FAİZ DESTEĞİ
Çakar, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da güncellendiğini belirterek, "Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 88'i, diğer bir ifadeyle yaklaşık 185 milyar liralık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Mevcut faiz destekli tarım kredilerimizin 53 milyar liralık kısmında faizin tamamı devletimiz tarafından ödeniyor, 44 milyar liralık kısmında faiz oranı yüzde 1-5 aralığında, 82 milyar liralık kısmında yüzde 5-10 aralığında, 6 milyar liralık kısmında ise yüzde 10 ve üzerinde faiz oranı yansıtılıyor"dedi.
TAKİPTEKİ KREDİLER YÜZDE 1'İN ALTINA İNDİ
Çakar, tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredilere ilişkin şunları kaydetti: "2022 yılında takipteki tarım kredilerimiz yüzde 20, kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 14 oranında azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA ya da NPL) oranımız yüzde 1'in altına gerilemiştir. Bu oranlar, genel teamüllerin ve sektör ortalamalarının çok altındadır. Borçları takip hesaplarında olan üreticilerimizi de şubelerimizle görüşmeye ve kendilerine sunulan alternatifleri değerlendirmeye davet ediyorum."