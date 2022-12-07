Zincir marketler Rekabet Kurulu'nun karşısına çıkıyor! Fahiş fiyatlar için hesap zamanı

Kurulumuz Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ'nin 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39 ve 46 numaralı slaytları ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 numaralı slaytından itibaren ticari sır içerdiğinden dolayı savunmalarının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Gizlilik içeren bölümler tüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir.