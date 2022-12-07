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    • Ekonomi
    • 07.12.2022 13:43
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    • 07.12.2022 13:52
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    Zincir marketler Rekabet Kurulu'nun karşısına çıkıyor! Fahiş fiyatlar için hesap zamanı

    Son dakika haberi | Son aylarda döviz fiyatlarının yerinde saymasına rağmen fiyatlarda fahiş şekilde artışa giden zincir marketler bugün Rekabet Kurulu heyetinin karşısına çıkarak savunma verecek. Marketler, suçlamaları sözlü şekikde tek tek yanıtlayacak. Soruşturma sonunda Rekabet Kurulu zincir marketlerle ilgili karar verecek.

    Zincir marketler için hesap zamanı

    Aralarında 5 zincir marketin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki firmalar, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti üzerine açılan soruşturmada sözlü savunma yapacak.

    BAŞKAN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
    Sabah saatlerinde toplantının açılış konuşmasını yapan Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küre soruşturmanın ikinci gününü bu konuşma ile başlattı:

    Rekabet Kurulunun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325-M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı, 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı ve 27.01.2022 tarihli ve 22-06/84-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştır.

    Zincir marketler Rekabet Kurulu'nun karşısına çıkıyor! Fahiş fiyatlar için hesap zamanı

    Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Kurulumuz, sözlü savunma toplantısının 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde saat 10.30'da yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve Kurumumuz salonlarından takip etme olanağı sunulmuştur.

        Kurulumuz Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ'nin 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39 ve 46 numaralı slaytları ile Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 numaralı slaytından itibaren ticari sır içerdiğinden dolayı savunmalarının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Gizlilik içeren bölümler tüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir.



        Hakkında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ve bu teşebbüsler adına toplantıya katılacakları bildirilen katılımcıların sayısının çokluğu ve savunmaların bütünlüğünün sağlanması dikkate alınarak, teşebbüslerin gruplar halinde ve dün ve bu gün, iki günü kapsayacak şekilde dinlenmeleri planlanmıştır.

        ZİNCİR MARKETLER SAVUNMA YAPACAK
        Toplantının ikinci gününde Rekabet Kurulu'nda zincir marketler savunma yapacak. Suçlamalara karşı argümanlarını heyete sunacak. Bugün savunma yapacak olan firmalar şöyle:

        BİM Birleşik Mağazalar AŞ
        Haribo Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
        CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ
        Migros Ticaret AŞ
        Yeni Mağazacılık AŞ
        Horizon Hızlı Tüketim AŞ
        Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ
        Şok Marketler Ticaret AŞ ve Pasifik Tüketim Ürünleri
        Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
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        Haberler Ekonomi Zincir marketler Rekabet Kurulu'nun karşısına çıkıyor! Fahiş fiyatlar için hesap zamanı
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