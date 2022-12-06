Tarıma İzmir damgası! 'Tarımın Büyük Dönüşümü' zirvesinde uzmanlar tarımın geleceğini anlattı

Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi iş birliğinde tarımın geleceğine ışık tutmak amacıyla 'Tarımın Büyük Dönüşümü' zirvesi düzenlendi.
Zirvede konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger; sanayi, ticaret, turizm ve tarım alanında büyük potansiyele sahip olan İzmir'in tarımsal üretimde 4'üncü olduğunu kaydetti. Kapasitenin daha iyi ve verimli hale getirilmesi için yapılacak çok iş olduğunu, bu tür çalışmaların tarımda izlenecek yol haritasının belirlenmesine katkı sunduğunu dile getiren Köşger, "İzmir'in tarımda kıymetini bilmemiz lazım. Bu değerli mücevheri ustalıkla işlememiz lazım. İzmir'i daha iyi hale getirmek için çalışacağız. İzmir her anlamda hak ettiği yeri bulacak" diye konuştu.
DÖNÜŞÜM ZORUNLU
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de iklim krizi ve küresel nüfus artışı nedeni ile sürdürülebilir gıda arzı için geleneksel tarım politikalarında dönüşümün zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Dünya nüfusunun 2050 yılında 9.7 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Gıda arzının sağlanması için üretimin dünya genelinde yüzde 68 oranında artırılması gerektiği belirtiliyor. Halihazırda kullanılmakta olan verim izleme sistemlerine ek olarak yapay zeka uygulamalarına sahip sensörler aracılığıyla optimum miktarda su ve gübre kullanımının gerçekleştirilmesi, toprak analizlerinin yapılması ve ürün çeşidinin belirlenmesini de içeren bütünleşik bir veri analizine sahip üretim modelinin oluşturulması gerekiyor" dedi.