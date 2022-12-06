Tarıma İzmir damgası! 'Tarımın Büyük Dönüşümü' zirvesinde uzmanlar tarımın geleceğini anlattı





Zirvede konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger; sanayi, ticaret, turizm ve tarım alanında büyük potansiyele sahip olan İzmir'in tarımsal üretimde 4'üncü olduğunu kaydetti. Kapasitenin daha iyi ve verimli hale getirilmesi için yapılacak çok iş olduğunu, bu tür çalışmaların tarımda izlenecek yol haritasının belirlenmesine katkı sunduğunu dile getiren Köşger, "İzmir'in tarımda kıymetini bilmemiz lazım. Bu değerli mücevheri ustalıkla işlememiz lazım. İzmir'i daha iyi hale getirmek için çalışacağız. İzmir her anlamda hak ettiği yeri bulacak" diye konuştu.