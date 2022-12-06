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    Tarıma İzmir damgası! 'Tarımın Büyük Dönüşümü' zirvesinde uzmanlar tarımın geleceğini anlattı

    Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi iş birliği ile düzenlenen zirveye katılan İzmir Valisi Selim Köşger; sanayi, ticaret, turizm ve tarım alanında şehrin büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Zirveye katılan uzmanlar, tarımın geleceğe yön vereceğini belirtti...

    Tarıma İzmir damgası

    Turkuvaz Medya Grubu ve Yeni Asır Gazetesi iş birliğinde tarımın geleceğine ışık tutmak amacıyla 'Tarımın Büyük Dönüşümü' zirvesi düzenlendi.



    Zirvede konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger; sanayi, ticaret, turizm ve tarım alanında büyük potansiyele sahip olan İzmir'in tarımsal üretimde 4'üncü olduğunu kaydetti. Kapasitenin daha iyi ve verimli hale getirilmesi için yapılacak çok iş olduğunu, bu tür çalışmaların tarımda izlenecek yol haritasının belirlenmesine katkı sunduğunu dile getiren Köşger, "İzmir'in tarımda kıymetini bilmemiz lazım. Bu değerli mücevheri ustalıkla işlememiz lazım. İzmir'i daha iyi hale getirmek için çalışacağız. İzmir her anlamda hak ettiği yeri bulacak" diye konuştu.



    DÖNÜŞÜM ZORUNLU
    İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de iklim krizi ve küresel nüfus artışı nedeni ile sürdürülebilir gıda arzı için geleneksel tarım politikalarında dönüşümün zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Dünya nüfusunun 2050 yılında 9.7 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Gıda arzının sağlanması için üretimin dünya genelinde yüzde 68 oranında artırılması gerektiği belirtiliyor. Halihazırda kullanılmakta olan verim izleme sistemlerine ek olarak yapay zeka uygulamalarına sahip sensörler aracılığıyla optimum miktarda su ve gübre kullanımının gerçekleştirilmesi, toprak analizlerinin yapılması ve ürün çeşidinin belirlenmesini de içeren bütünleşik bir veri analizine sahip üretim modelinin oluşturulması gerekiyor" dedi.



        UZMANLAR BİLGİ VERDİ
        İzmir'deki tarım buluşmasında iki önemli panel de gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel'in moderatörlüğünü üstlendiği 'Sürdürülebilir Tarım' konulu panelde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Migros Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği Genel Müdürü İsmail Peker ve Pınar Enstitüsü Direktörü Ümit Savcıgil konuştu. İkinci panelde ise Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Ejder Oruç'un moderatörlüğünde 'Dijital Tarım' konusu işlendi. Panelde Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Turan, TETA Teknik Tarım Genel Müdürü Sümer Tömek Bayındır, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortak Tülin Akın konuştu. Ejder Oruç, tarımda dijitalleşme süreciyle birlikte üretimin de artmasını hedeflediklerini kaydetti. Oruç, "İliklerimize kadar hissettiğimiz iklim değişikliği, salgın hastalıkların yol açtığı sorunlar tarım ve gıdanın stratejik durumunu daha önemli haline getirdi" diye konuştu. Tarımda arz güvenliğini merkeze alan yeni bir dönemin başladığını söyleyen Oruç, gıdayı bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirtti.



        GELECEĞE YÖN VERECEK
        Açılış konuşmasını yapan Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Dünyanın şu an Ukrayna savaşı nedeni ile yaşadığı gıda krizi hepimize bir kez daha gösterdi ki tarım politikamız geleceğimize de yön verecek. Gelecekte tarım ürünlerinin altın değerinde olacağına inanıyorum. Dünyada söz sahibi olabilmek için sürdürülebilir bir tarım ülkesi haline gelmemiz şart" ifadesini kullandı.



        KUZEYE GÖÇ OLABİLİR
        Zirvede bir sunum yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, iklim değişikliği ile birlikte 2050 yılına kadar yerkürede 1.5 santigrat derece sıcaklık artışı öngörüldüğünü belirterek, "Sıcaklık artışıyla beraber Akdeniz Havzası'nda tarım yapan çiftçilerimizin Karadeniz'e göç etmesi öngörülüyor. Bu küresel iklim değişikliği tüm dünyayı olduğu gibi, bizi de etkileyecek. Bitkisel ve hayvansal ürünler kaliteli olmazsa insan sağlığı iyi olmaz. İnsan sağlığı iyi olmazsa da bir ülkenin sağlık alanındaki harcamaları artar" dedi. (Metin BURMALI / Mert ALPDÜNDAR / Nida ALADAĞ)

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