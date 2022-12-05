Finans Analisti İslam Memiş’ten enflasyon değerlendirmesi! Ne zaman düşecek? Market fiyatları ne zaman inecek?





İşte Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar:



GERİLEME ŞU AN İÇİN YETERLİ DEĞİL

Enflasyon bugün açıklandı ve hafif bir gerileme var. Ama tabiki bu gerileme şu an için yeterli değil. Dolar kuru halen yüksek kalmaya devam ediyor.



ASIL DÜŞÜŞ BEKLENENDEN İLERİYE KALABİLİR

İçeride seçim sürecine girilirken maliyetler de artmış durumda. Asıl düşüş beklenenden ileriye kalabilir. Dünyadaki ekonomik koşullara bakarsak gelişmekte olan ülkelerde süre uzayacak gibi duruyor. Önümüzde riskler de bulunuyor.

FED KARARLARI NASIL ETKİLEYECEK?

FED faiz artırmaya devam edecek ve dolar artacak. Dolar artınca da enflasyon artacak. Hane halkına yansımayan bir politika var. Denetimin daha hızlı işlemesi gerekiyor.







HERKES BİR ARAYA GELİP SORUNU ÇÖZLEMİ

Ekonomide kriz fırsatçılığı bir kenarda duruyor. Sorun kabullenilip bir çalıştay yapılmalı. Herkesin bir araya gelip sorunu çözmesi gerekiyor.



KIŞIN GİDERLER ARTIYOR

Enflasyon milli bir meselesidir. Yasalaşmış kanunlarla bu süreci hızlandırmak gerekiyor. Dünya genelinde enerji krizleri yaşanıyor. Hane halklarının kışın giderleri artıyor. Bu da enflasyonu etkiler.