Finans Analisti İslam Memiş’ten enflasyon değerlendirmesi! Ne zaman düşecek? Market fiyatları ne zaman inecek?

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar:
GERİLEME ŞU AN İÇİN YETERLİ DEĞİL
Enflasyon bugün açıklandı ve hafif bir gerileme var. Ama tabiki bu gerileme şu an için yeterli değil. Dolar kuru halen yüksek kalmaya devam ediyor.
ASIL DÜŞÜŞ BEKLENENDEN İLERİYE KALABİLİR
İçeride seçim sürecine girilirken maliyetler de artmış durumda. Asıl düşüş beklenenden ileriye kalabilir. Dünyadaki ekonomik koşullara bakarsak gelişmekte olan ülkelerde süre uzayacak gibi duruyor. Önümüzde riskler de bulunuyor.
FED KARARLARI NASIL ETKİLEYECEK?
FED faiz artırmaya devam edecek ve dolar artacak. Dolar artınca da enflasyon artacak. Hane halkına yansımayan bir politika var. Denetimin daha hızlı işlemesi gerekiyor.
HERKES BİR ARAYA GELİP SORUNU ÇÖZLEMİ
Ekonomide kriz fırsatçılığı bir kenarda duruyor. Sorun kabullenilip bir çalıştay yapılmalı. Herkesin bir araya gelip sorunu çözmesi gerekiyor.
KIŞIN GİDERLER ARTIYOR
Enflasyon milli bir meselesidir. Yasalaşmış kanunlarla bu süreci hızlandırmak gerekiyor. Dünya genelinde enerji krizleri yaşanıyor. Hane halklarının kışın giderleri artıyor. Bu da enflasyonu etkiler.
BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıllık enflasyon rakamındaki gerilemeye ilişkin, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasımda tüketici enflasyonunun hız keserek yüzde 84,39'a, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69'dan yüzde 136,02'ye gerilediğine işaret etti.