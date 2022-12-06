Son dakika: Beştepe'de kritik EYT toplantısı! EYT'de 5 puan formülü! Tazminat taksitle ödenebilecek mi?



* Kıdem tazminatını taksitle ödeme mümkün mü?

Kıdem tazminatının peşin ödenmesi esas. Ancak çalışan onay verirse işveren kıdem tazminatını taksitle ödeyebilecek.

* Eksik primler nasıl tamamlanır?

Prim günleri eksik olanlar şartları uyuyorsa borçlanma yapabilir. Borçlanma imkanı sadece askerlik ve doğumlarla sınırlı değil. Doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor. Gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Geçmişte dondurulan hizmet süresi olan Bağ-Kur'lular ise bunların tamamını ihya ile canlandırabilir. İsteğe bağlı sigorta ile de primler tamamlanabiliyor. Ancak bu yöntemde aydan aya ödeme yapmak gerektiği için süreç uzuyor.