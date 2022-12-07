Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Platform Turizm halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? Borsa kodu...

PLATFORM TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Platform Turizm halka arz tarihi henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

Platform Turizm Ne İş Yapar?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2002 yılında temelleri atılan Platform A.Ş., personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri (zabıta, temizlik ve güvenlik) ve mesire yeri işletmeciliği gibi alanlarda faaliyetlerine devam etmektedir.