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    • Ekonomi
    • 07.12.2022 11:49
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    • 07.12.2022 11:51
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    Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Platform Turizm halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? Borsa kodu...

    Platform Turizm halka arz hakkında aramalar yoğunlaştı. Paltform Turizm halka arz tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Platform Turizm halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? Platform Turizm halka arz eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...

    takvim.com.tr
    Platform Turizm halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak?

    Platform Turizm halka arz tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Platform Turizm şirketinin halka arzı onaylandı. Peki, Platform Turizm halka arz eşit mi oransal mı? Platform Turizm halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? İşte merak edilenler!

    PLATFORM TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Platform Turizm halka arz tarihi henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

    Platform Turizm Ne İş Yapar?

    Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2002 yılında temelleri atılan Platform A.Ş., personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri (zabıta, temizlik ve güvenlik) ve mesire yeri işletmeciliği gibi alanlarda faaliyetlerine devam etmektedir.

    Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

    Platform Turizm hissesi 9,10 TL'den halka arz olacak.

    Hisse Sembolü Ne Olacak?

    Platform Turizm hissesinin sembolü "PLTUR" olacak.

        Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

        Platform Turizm halka arzının büyüklüğü 450,4 milyon TL olarak açıklandı.

        Platform Turizm Halka Arz Açıklık Oranı Ne Kadar?

        Platform Turizm'in halka arz açıklık oranı 20,2%'dir. Toplamda 49,5 milyon adet lot dağıtılacaktır.

        Platform Turizm Hisseleri Oransal mı, Eşit mi Dağıtılacak?

        PLTUR halka arzı tamamen eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.
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        Haberler Ekonomi Platform Turizm halka arz eşit mi, oransal mı? Platform Turizm halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? Borsa kodu...
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