Borsa yüzde 0,85 değer kazanarak günü 5.000,14 puandan tamamladı





Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile turizm oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecinin beklenenden daha uzun süre devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.