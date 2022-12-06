TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? TOKİ Tuzla 20 bin konut kura isim listesi ne zaman açıklanacak? 2022-23 TOKİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI!

TOKİ'den İstanbul Tuzla kura çekimine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi.

Açıklamada "250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bulunan İstanbul tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın Şubat ayında çekilmesi planlanmaktadır. Kura tarihi ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." denildi.