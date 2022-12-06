TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? TOKİ Tuzla 20 bin konut kura isim listesi ne zaman açıklanacak? 2022-23 TOKİ KURA TAKVİMİ!

TOKİ'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI!
TOKİ'den İstanbul Tuzla kura çekimine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi.
Açıklamada "250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bulunan İstanbul tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın Şubat ayında çekilmesi planlanmaktadır. Kura tarihi ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." denildi.
TUZLA 20 BİN KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Tuzla sosyal konut kuraları da İstanbul TOKİ kura tarihlerinin açıklanması ardından netlik kazanacak.
TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.