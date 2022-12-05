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    • Ekonomi
    • 05.12.2022 10:06
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    • 05.12.2022 10:15
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    Kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında Aralık ayı kira artış oranı hesaplama!

    Aralık ayının ilk günlerinde enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Özellikle Memur ve emekliler zamlı maaşlarına az bir zaman kala arama motorlarında, "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar ve kira artış oranı hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kasım ayı enflasyon rakamları AÇIKLANDI

    Aralık ayının ilk günlerinde enflasyon oranı hakkında aramalar hız kazandı. Özellikle Memur ve emekliler zamlı maaşlarına az bir zaman kala arama motorlarında, "Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar ve kira artış oranı hakkında bilgiler...

    KASIM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

    Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI

    Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

    TÜİK 2022 Kasım ayı ENFLASYON rakamlarını açıkladı!

    2023 VE 2024 ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

    2023 ve 2024'teki enflasyon rakamlarıyla ilgili de konuşan Kavcıoğlu, "Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." dedi.

    KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

    GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU

    Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

    ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli olacak hem de kira artış oranı belli olacak.

    KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

        KASIM AYI 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2022

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

        İŞYERİ ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2022

        TÜFE Kira Artış Oranı: %65,26 (Kasım 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ekim 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

        Kira Artış Tutarı: 3.263,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 8.263,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 99.156,00 TL
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında Aralık ayı kira artış oranı hesaplama!
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