Kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında Aralık ayı kira artış oranı hesaplama!

GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU

Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli olacak hem de kira artış oranı belli olacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.