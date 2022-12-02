Kasım ayı enflasyonu son dakika haberleri: 2022 Kasım TÜİK TEFE TÜFE, kira artış oranı, 5 aylık enflasyon farkı! Açıklamalar...

TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılır oldu. Ocak zammında etkili olan enflasyon oranları Aralık ayının en çok ilgi gören konusu oldu. Peki Kasım ayı enflasyonu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne çıkacak? İşte 2022 Kasım TÜİK TEFE TÜFE ve kira artış oranı...
KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK her ayın 3'ünde geçtiğimiz ayın enflasyon oranını açıklıyor. Ancak Aralık ayının 3'ü haftasonuna denk geldiğinden Kasım ayının enflasyon oranı 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile ilgili şunları söyledi;
"Faizde tek haneye indik. Hadi bakalım bunu neyle izah edeceksiniz. Bundan sonra da devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Önce faizdi, tek haneye indirdik. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var dedim. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Bunlar hiçbir meselede memleketin hayrına duruş sergilemediler."