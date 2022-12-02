Kasım ayı enflasyonu son dakika haberleri: 2022 Kasım TÜİK TEFE TÜFE, kira artış oranı, 5 aylık enflasyon farkı! Açıklamalar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile ilgili şunları söyledi;

"Faizde tek haneye indik. Hadi bakalım bunu neyle izah edeceksiniz. Bundan sonra da devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Önce faizdi, tek haneye indirdik. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var dedim. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Bunlar hiçbir meselede memleketin hayrına duruş sergilemediler."