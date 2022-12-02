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    • Ekonomi
    • 02.12.2022 09:28
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    • 02.12.2022 09:31
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    Kasım ayı enflasyonu son dakika haberleri: 2022 Kasım TÜİK TEFE TÜFE, kira artış oranı, 5 aylık enflasyon farkı! Açıklamalar...

    Kasım ayı enflasyonu gündemde yer alıyor. TÜİK her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon oranını açıklıyor. Kasım ayını geride bırakırken vatandaşlar internet arama motorlarında 'Kasım ayı enflasyon oranı TEFE TÜFE ve kira artış oranı' konularını araştırıyor. Peki Kasım ayı enflasyonu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım TÜİK TEFE TÜFE ve kira artış oranı belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkı ne çıkacak? İşte son dakika açıklamalar...

    Kasım ayı enflasyonu son dakika haberleri:

    TÜİK Kasım 2022 enflasyon oranı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılır oldu. Ocak zammında etkili olan enflasyon oranları Aralık ayının en çok ilgi gören konusu oldu. Peki Kasım ayı enflasyonu AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne çıkacak? İşte 2022 Kasım TÜİK TEFE TÜFE ve kira artış oranı...

    KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK her ayın 3'ünde geçtiğimiz ayın enflasyon oranını açıklıyor. Ancak Aralık ayının 3'ü haftasonuna denk geldiğinden Kasım ayının enflasyon oranı 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon ile ilgili şunları söyledi;

    "Faizde tek haneye indik. Hadi bakalım bunu neyle izah edeceksiniz. Bundan sonra da devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Önce faizdi, tek haneye indirdik. Yatırımcılara sesleniyorum, gelin size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var dedim. Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Bunlar hiçbir meselede memleketin hayrına duruş sergilemediler."

        ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

        ENFLASYON FARKI NEDİR?

        Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46 ve eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08 Ekim enflasyon farkı 3,54 oldu ve toplam enflasyon farkı 10,45 oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları belli olduğu zaman 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

        ENFLASYONDA SON DURUM NEDİR?

        Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı enflasyonu son dakika haberleri: 2022 Kasım TÜİK TEFE TÜFE, kira artış oranı, 5 aylık enflasyon farkı! Açıklamalar...
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