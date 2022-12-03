Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 3 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi!

3 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, 3 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? Aralık ayı evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak?