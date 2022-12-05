EYT’liler başvurularını e-Devlet'ten bir tıkla yapabilecek | Ekonomi haberleri

Milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, Ocak'ta yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak. Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler e-Devlet üzerinden 'emekli olunabilir' yazısını alabilecek. 'Kod 08' ile işten çıkış yapılmasıyla kıdem tazminatı hakkı otomatik olarak doğacak. İkinci adımda yine e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunulacak. Aylık miktarı prime esas kazançları üzerinden aylık bağlama oranı ve güncelleme katsayısına bağlı olarak hesaplanacak. Aylık bağlama oranının yükselmesi için başvuruda yükümlü olunan çocuk, eş gibi yakınların eklenmesi gerekiyor.
MAAŞ NASIL ÖĞRENİLECEK?
EYT düzenlemesi kapsamında emekli olup, çalışmaya devam edenlerin maaşları, işverenleriyle yapacağı anlaşmaya bağlı olacak. Emekli olunca ne kadar aylık alacağınızı tarafından uygulamaya konulan 'emekli maaşı hesaplama robotu' ile hesaplayabilirsiniz. (Hazal ATEŞ)
ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 7 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme görüşmeleri öncesi gözler bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Zam pazarlığında tarafların talep ve teklifleri merakla beklenirken; komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, enflasyon rakamının da aralarında olduğu ekonomik göstergeleri komisyona sunacak. İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamlar ve enflasyon verisinin yanında, ücretler üzerindeki gelir vergisi yüküyle ilgili taleplerini de sunması bekleniyor.
'TÜRKİYE ÜRETEREK ZENGİNLEŞECEK'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok" dedi. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan Türkiye'nin yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğini söyleyen Nebati, şöyle konuştu: "Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır. Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor: 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."
'DÖVİZİN CAZİBESİ KALKTI' MERKEZ
Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin bir kuruş borcu olmadığını vurgulayarak, Merkez Bankası rezervinin 111 milyar dolardan 123 milyar dolara çıktığını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, Türkiye Ekonomi Modeli'nin cari denge üzerindeki olumlu yansımalarının, enerji fiyatları tarafından gölgelenmesine rağmen giderek daha somut hale geldiğini kaydetti. Reeskont kredilerini verirken 'dövizini boz al' uygulamasını getirdiklerini ifade eden Kavcıoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada piyasada hem kredilerde dövize olan talep gerçekten çok düştü çünkü yüzde 9'dan bir yıl vadeli kredi veriyoruz. Dolayısıyla dövizin cazibesini de kaldırdık" dedi. (Hazal ATEŞ)
26 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekim ayında bin 201 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 43 milyar 608 milyon 933 bin lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 26 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. 259 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 940 milyon lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 936 oldu.
YARGITAY'DAN KİRACI KARARI
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kiracı ve kiralayanı yakından ilgilendiren karara imza attı, "Kiracı ve mülk sahibi arasında çeşitli sebeplerle açılmış ceza davaları varsa kira ilişkisi çekilmez hale geleceğinden tahliye kararı verilmelidir" dedi. Mahkemenin kararı kiracının tahliyesi yönünde hüküm kurulması yönünde bozuldu.