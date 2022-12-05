EYT’liler başvurularını e-Devlet'ten bir tıkla yapabilecek | Ekonomi haberleri

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç 7 Aralık'taki ilk toplantıyla başlayacak. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme görüşmeleri öncesi gözler bugün açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Zam pazarlığında tarafların talep ve teklifleri merakla beklenirken; komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, enflasyon rakamının da aralarında olduğu ekonomik göstergeleri komisyona sunacak. İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamlar ve enflasyon verisinin yanında, ücretler üzerindeki gelir vergisi yüküyle ilgili taleplerini de sunması bekleniyor.







'TÜRKİYE ÜRETEREK ZENGİNLEŞECEK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizler, ilim neredeyse alırız ancak ithal ekonomi komiserlerine asla bel bağlamayız. İthal ekonomi komiserlerine bel bağlayanlar, makyajlı sunumların perde arkasında yüksek faiz politikaları vaat ediyor. Milletimizin, defalarca yaşadığı bu senaryoya artık karnı tok" dedi. Son 20 yılda mega altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlayan Türkiye'nin yüksek faizle sıcak para peşinde koşarak değil, üreterek, istihdam oluşturarak ve ihracat yaparak zenginleşeceğini söyleyen Nebati, şöyle konuştu: "Daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha fazla üretime yönelen tüm epistemolojik kopuşlar bizimdir. Öte yandan, sizin de mevcut epistemolojinizden bir kopuş yaşayarak milli menfaatlerimizle bir an evvel barışmanız gerektiği gün gibi ortadadır. Sizler, vizyon adı altında anlattığınız ithal masallarla insanları uyuklatırken, Türkiye Yüzyılı'na doğru, inançla ve kararlı adımlarla ilerleyen ülkemizde bakın neler oluyor: 12 çeyrekten bu yana makine ve teçhizat yatırımlarındaki kesintisiz artış sürüyor. İstihdam 31 milyon kişiyle tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Sanayinin mili gelir içerisindeki payı artıyor. İhracat ülke tarihimizde ilk kez 250 milyar doların üzerine çıktı."