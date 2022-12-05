Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?





ÖDEMEYİ ARTIRMAK İÇİN DİKKAT!

Promosyon tutarları güncellenirken, bu ödemelerin yapılacağı maaş tutarları da yenilendi. 3 bin 500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 lira üstü maaşlar için farklı promosyon tutarları uygulanıyor. Bazı emeklilerin maaşları tam sınırda bulunuyor. Ocak zammıyla bir üst basamaktaki promosyondan yararlanabilecek olan emekliler, şimdi almak yerine bir ay sonra başvurursa ödemesini yükseltebiliyor. Ayrıca Ocak ayında hem EYT hem ek gösterge düzenlemeleri nedeniyle çok sayıda kişi emekli olacak. Emekli sayısındaki bu artışın kampanyalara da yansıması bekleniyor. Yeni emekli yarışının promosyonu artıracağı beklentileri bulunuyor.