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    Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?

    Banka promosyonunda Aralık kampanyaları belli oldu. Emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödüyor. İşte bazı kampanyalar ve promosyonu yükseltme yolları...

    Çığıl Ön Yener
    Promosyonda Aralık fırsatı
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    Emeklilere ek gelir yolunu açan, EYT'lilerin de aylığa kavuşur kavuşmaz almaya hazırlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından emekliler maaşa göre en az 3.000, 3.500, 4.500 ya da 5.000 lira ödeme alma imkanı elde ederken, bazı bankalar tutarı daha da yükseltmiş durumda. Aralık kampanyalarıyla emeklilere 7.500 liraya varan ödeme yapılıyor. Kimi bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.



    NASIL ALIYOR?
    Promosyon taahhüdü sona eren emekliler, isterse aynı yerden isterse maaşını taşıyarak başka bankadan yeni ödemesini alabiliyor. 3 yıllık taahhüdü sürenler de fırsatlardan yararlanabiliyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme talebi yapılıyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yapmak yeterli.



    YENİLERE HIZLI ÖDEME
    Yeni emekliler ise başvuru sürecini daha emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabiliyor. SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden ulaşabileceği tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaşını almak istediği bankayı seçebiliyor. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabiliyor. Promosyon ilk emekli aylığından 3 gün sonra hesaba yatırılıyor.



        ÖDEMEYİ ARTIRMAK İÇİN DİKKAT!
        Promosyon tutarları güncellenirken, bu ödemelerin yapılacağı maaş tutarları da yenilendi. 3 bin 500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 lira üstü maaşlar için farklı promosyon tutarları uygulanıyor. Bazı emeklilerin maaşları tam sınırda bulunuyor. Ocak zammıyla bir üst basamaktaki promosyondan yararlanabilecek olan emekliler, şimdi almak yerine bir ay sonra başvurursa ödemesini yükseltebiliyor. Ayrıca Ocak ayında hem EYT hem ek gösterge düzenlemeleri nedeniyle çok sayıda kişi emekli olacak. Emekli sayısındaki bu artışın kampanyalara da yansıması bekleniyor. Yeni emekli yarışının promosyonu artıracağı beklentileri bulunuyor.



        HANGİ BANKA NE VERİYOR?
        İşte bankaların kampanyaları…



        AKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.



            DENİZBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.



            FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.



            GARANTİ BBVA: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca 31 Aralık'a kadar kredi kartı başvurusu onaylananlar kartlarıyla 31 Ocak tarihine kadar toplam 500 lira harcama yapmaları durumunda ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanıyor. Ayrıca internet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.



                HALKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.



                ING: 1 aylık gelir ve aylık tutarı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca özel faizle ve tahsis ücretsiz ihtiyaç kredisi, direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da bulunuyor.



                İŞ BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.



                    KUVEYT TÜRK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.600, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.200, 7.500-10.000 lira arası olanlara 5.400, 10.000 liradan fazla olanlara 6.000 lira promosyon veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.



                    QNB FİNANSBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da bulunuyor. Emekliler, bankanın tüm şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip oluyor. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz...



                    ŞEKERBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.



                        TEB: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.900, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.300, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.



                        VAKIFBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. ATM'lerden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme, ücretsiz HGS etiketi, aidatsız kredi kartı imkanı sunuyor. Maaş hesaplarından internet ve mobil bankacılık yoluyla havale ve EFT'lerden masraf almıyor.



                        YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.200, 4.900, 6.300, 7.000 lira promosyon ödüyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 200 lira ek nakit ödül kazanıyor. Ay sonuna kredi kartı alanlar yıl sonuna kadar 500 lira harcama sonrasında ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor.



                            ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.

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                            Haberler Ekonomi Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
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