Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?

Emeklilere ek gelir yolunu açan, EYT'lilerin de aylığa kavuşur kavuşmaz almaya hazırlandığı banka promosyonunda kampanyalar sürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından emekliler maaşa göre en az 3.000, 3.500, 4.500 ya da 5.000 lira ödeme alma imkanı elde ederken, bazı bankalar tutarı daha da yükseltmiş durumda. Aralık kampanyalarıyla emeklilere 7.500 liraya varan ödeme yapılıyor. Kimi bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor.
NASIL ALIYOR?
Promosyon taahhüdü sona eren emekliler, isterse aynı yerden isterse maaşını taşıyarak başka bankadan yeni ödemesini alabiliyor. 3 yıllık taahhüdü sürenler de fırsatlardan yararlanabiliyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme talebi yapılıyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yapmak yeterli.
YENİLERE HIZLI ÖDEME
Yeni emekliler ise başvuru sürecini daha emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabiliyor. SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden ulaşabileceği tahsis talep ve beyan taahhüt belgesinde, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaşını almak istediği bankayı seçebiliyor. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabiliyor. Promosyon ilk emekli aylığından 3 gün sonra hesaba yatırılıyor.