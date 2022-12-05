Bakan dev planı duyurdu! 21,6 milyar dolarlık yatırım 5 milyonluk ek istihdam

"37 OLAN TERSANE SAYISI 84'E, 149 OLAN LİMAN SAYISI 217'YE ÇIKTI"

Bakan Karaismailoğlu, "Son 50 yılda, yük hacminin 20 kattan daha fazla büyüdüğü denizcilik, en stratejik sektör konumundadır. Ülkemizde 2021 yılında hacim olarak ithalat amaçlı yüklerin yaklaşık yüzde 93'ü ihracat amaçlı yüklerin de yaklaşık yüzde 81'i denizyolu ile taşınmıştır. Bugün, 31,3 milyon detveyt tonluk kapasitemizle, küresel deniz ticaret filosu olmasıyla dünya sıralamasında bir basamak daha çıkmayı ve 14. sıraya yükselmeyi öngörüyoruz. Ayrıca, Türk Bayraklı gemi tonajımızın da uzun zaman sonra, bu yıl artacağını görüyoruz. 2002 yılında yalnızca 37 olan tersane sayımızı 84'e, 149 olan liman sayımızı ise 217'ye çıkardık. Dünya genelinde konteyner elleçlemelerinde yüzde 1,2'lik düşüş, toplam yük elleçlemesinde yüzde 3,8'lik azalma kaydedildi. Ancak, ülkemiz limanlarında elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 8,3 arttı ve geçen yıl 12,6 milyon TEU olarak gerçekleşti. Elleçlenen toplam yük miktarımızı ise bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artırdık, 526 milyon tona yükselttik. Büyümemizi bu yılda sürdüreceğimizi ve 2022 yılı sonunda toplam 545 milyon ton yük elleçleneceğini öngörüyoruz. 2022 Ocak-Ekim döneminde, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen geçen yılın aynı dönemine nazaran limanlarımızda elleçlenen yük miktarında yüzde 5 artış kaydedildi. Dünyada yaşanan ekonomik krize, ülke ekonomilerindeki küçülme ve durgunluk tehlikesi ile savaşlara rağmen, ülkemizin sadece deniz ticaretinde elde ettiği bu rakamlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefi ile yürüdüğümüz yolda yazdığımız başarı hikâyesinin önemli bir parçasıdır" diye konuştu.